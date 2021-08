CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO * TURISMO: « ATTIVITÀ PER FAMIGLIE NEI CASTELLI TRENTINI, DAL 10 AL 15 AGOSTO »

ATTIVITA’ PER FAMIGLIE NEI CASTELLI TRENTINI.

Martedì 10 agosto ore 15.00 | Castel Beseno

diCASTELinCASTELLO

Gioco a squadre “familiari” ispirato al tradizionale Gioco dell’oca: un’occasione per giocare e imparare, divertendosi, qualcosa in più sui castelli del territorio trentino, vincendo una visita alla scoperta del castello e una copia del gioco per continuare a divertirsi anche a casa.

Mercoledì 11 agosto ore 15.00 | Castel Stenico

STORIE DA CASTELLO

Storie di animali, di fantasmi, di principi e principesse, storie fantastiche o forse vere, storie appassionanti: storie da castello, che verranno raccontate nella suggestiva cornice del Castello di Stenico a bambini e grandi che vogliono lasciarsi incantare.

Una visita agli ambienti del castello consentirà di inventare e creare nuove storie e costruire un libricino da portare a casa!

Giovedì 12 agosto ore 15.00 | Castel Thun

diCASTELinCASTELLO

Venerdì 13 agosto ore 15.00 | Castello del Buonconsiglio

FAVOLE DI CARTA

Astute volpi e rane invidiose, ingegnose cicogne e corvi vanitosi, lupi beffardi e placidi buoi sono solo alcuni degli animali protagonisti delle favole affrescate nelle lunette della Stua Della Famea, il luogo in cui la corte vescovile un tempo si riuniva per mangiare e…imparare! L’ascolto delle favole di Fedro e Esopo, narrate con l’antico metodo del kamishibai (in giapponese “teatro di carta”: una valigetta di legno che, attraverso l’uso di tavole illustrate, dà magicamente vita agli animali protagonisti delle favole), fornisce tuttora utili consigli di comportamento a grandi e piccini, da tenere a mente durante il laboratorio che permetterà ad ognuno di realizzare le proprie favole di carta.

Sabato 14 e domenica 15 agosto | Castel Beseno

ARMIGERI AL CASTELLO

Castel Beseno ti invita, con le sue rievocazioni storiche, a visitare in un modo originale l’incantevole maniero che domina la Vallagarina.

Sarà l’occasione per vivere l’atmosfera cinquecentesca dei campi di battaglia con tende, soldati, armi, stendardi, abbigliamento e attrezzature che ricreeranno la vita quotidiana del tempo e l’atmosfera degli assedi e delle battaglie. Le animazioni per grandi e piccini prevedono la presenza di una decina di reenactors con il proprio accampamento e si terranno nelle giornate di sabato e domenica alle ore 12.00, 14.00, 17.00.

