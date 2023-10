CANALE 5 – “ POMERIGGIO CINQUE ” * TRAGEDIA DI MESTRE – L’AUTISTA DEL BUS AL SEMAFORO: « HO VISTO IL MEZZO SOPRAGGIUNGERE ALLA MIA DESTRA, POI L’HO VISTO CADERE »

08.16 - venerdì 6 ottobre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

“Ho visto fumo o qualcosa di similare. Non ho visto se abbia provato a frenare, secondo me lui era fermo sulla sua traiettoria e lui ha dato l’impressione di avere un moto costante”.

Sono queste le parole dell’autista che ha chiamato i soccorsi dopo che l’autobus guidato da Alberto Rizzotto che è precipitato a Mestre, rilasciate ieri a “Pomeriggio Cinque”, il programma condotto da Myrta Merlino in onda su Canale 5.

“Io sono quello che è fermo al semaforo, e ho visto il mezzo sopraggiungere alla mia destra dopodiché l’ho visto cadere. Il pullman mi si alza davanti e va giù per la scarpata. Sono rimasto nel mezzo – prosegue -, non ho neanche aperto le porte perché avevo persone a bordo, ho solo chiamato i soccorsi. Se fossi sceso non so se sarei riuscito a risalire dopo. Vedendo quella scena, non so se avrei avuto il coraggio di rimontare al volante”. “Correva a una velocità ragionevole per quel tratto di strada, che noi tutti della zona facciamo. Era una velocità giusta per quel tratto di strada.”

https://mediasetinfinity.mediaset.it/video/pomeriggiocinque20232024/tragedia-mestre-parla-lautista-del-bus-al-semaforo_F312802901024C03