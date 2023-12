COMMISSARIATO GOVERNO – TRENTO * STELLE AL MERITO LAVORO: « CERIMONIA DI CONSEGNA, LA RIPRESA VIDEO INTEGRALE DELL’EVENTO A “ITAS FORUM” – 5/12 ORE 11.00 »

15.25 - martedì 5 dicembre 2023

DICHIARAZIONE PREFETTO DOTTOR SANTARELLI

Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione

Domani, martedì 5 dicembre p.v. alle ore 11.00 presso la Sala Conferenze di Itas Forum, organizzata dal Commissario del Governo per la provincia di Trento in collaborazione con il Consolato dei Maestri del Lavoro di Trento, avrà luogo la consegna delle decorazioni delle “Stelle al Merito del Lavoro” conferite con Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro, per premiare “singoli meriti di perizia, laboriosità e buona condotta morale” di 15 lavoratori dipendenti da imprese pubbliche o private, residenti nella regione Trentino-Alto Adige.

La consegna delle benemerenze che tradizionalmente si svolge il 1° maggio in occasione della Festa del Lavoro, quest’anno si tiene in dicembre per celebrare il centenario della Stella al Merito del Lavoro.

Il 5 dicembre, a Roma, avrà luogo la solenne cerimonia con il Presidente della Repubblica e le più alte Cariche dello Stato con la consegna delle “Stelle” ai neo insigniti in rappresentanza di tutte le Regioni d’Italia.

In tutti i capoluoghi di Regione i Prefetti consegneranno le Stelle ai Maestri delle rispettive province. Per il Trentino-Alto Adige, nella logica consueta dell’alternanza della cerimonia tra Trento e Bolzano, l’evento si svolge qui a Trento.

Alla cerimonia in Trento parteciperanno le massime Autorità civili e militari, i Sindaci di residenza degli insigniti, le Rappresentanze della società civile ed economica e un gruppo di studenti del Centro di Formazione Professionale di Trento – UpT.

Si unisce l’elenco dei neo insigniti ed un promemoria sull’onorificenza.

“STELLA AL MERITO DEL LAVORO” / DECORANDI ANNO 2023 – CON RESIDENZA

TRENTO:

1. CHIOMENTO CINZIA, di Trento – dal 1986 si occupa di gestione e organizzazione per la Ferrari Lunelli SPA

2. LENZI UGO, di Torcegno – coordinatore dei capicantiere per la Libardoni Costruzioni di Levico

3. MARGOLA DARIO, di Trento – dal 1981 a fine 2007 è stato impiegato dalla Gambarotta Gschwendt Srl

4. NEGHERBON ANTONELLA, di San Michele all’Adige – per oltre 40 anni ha lavorato nell’ambito dei consorzi di conservazione della frutta della Val di Non, favorendo l’inserimento del personale neo assunto

5. PASI IVO, di Castel Condino – ha iniziato come apprendista tornitore nel 1980 per la Vi-Da di Storo diventando poi responsabile di tutta la produzione

6. PICCINELLI EDITTA, di Storo – dal 1976 con la ditta OMP Piccinelli di Storo, ha seguito con professionalità l’evolversi della società

7. STANCHINA MAURO, di Ledro – entrato nella Mariani di Tiarno nel 1990 come operaio addetto alla macchina a controllo numerico, oggi è responsabile progettista

8. TOMASI ISABELLA, di Trento – assunta 35 anni fa in Tim, oggi è responsabile regionale dei tecnici addetti allo sviluppo e alla manutenzione delle reti

9. TRETTEL Anna, di Trento – da oltre 25 anni presso la Csr Uil di Trento come responsabile Ufficio Pensioni (ritira la Stella al Merito al Quirinale)

BOLZANO:

1. BORDONARO ROBERTO, di Vipiteno – responsabile del reparto amministrazione vendite di Miele

2. CHIEREGATO SONIA, di Bolzano – quadro in Fercam dove è entrata all’età di 17 anni (ritira la Stella al Quirinale)

3. CHIETTINI ALFONSO, di Laives – responsabile della produzione di Astra Veicoli industriali (ritira la Stella al Merito al Quirinale)

4. FEDERSPIELER SIEGFRIED, di Bolzano – neo pensionato dopo oltre quarant’anni come dipendente della banca di credito cooperativo Raiffeisen

5. IANESELLI MAURO, di Bolzano – esperto nella formazione di lavoratori e dirigenti del settore telefonia in materia di sicurezza del lavoro e tutela dell’ambiente

6. SINN FRANZ, di Appiano sulla Strada del Vino – pensionato, giornalista professionista e caporedattore di tutti i supplementi delle testate Athesia

Onorificenza “STELLA AL MERITO DEL LAVORO”

La Stella al Merito del Lavoro, istituita nel dicembre 1923, è la massima onorificenza esistente nel campo del lavoro, conferita dal Presidente della Repubblica, su segnalazione del Ministro del Lavoro.

I decorati devono aver compiuto 50 anni di età e conseguito una carriera lavorativa di almeno venticinque anni alle dipendenze della stessa azienda o di trent’anni alle dipendenze di aziende diverse.

Oltre a questi requisiti tecnici, il candidato deve essersi particolarmente distinto per perizia, laboriosità e ottima condotta morale, oltre ad essersi prodigato nel proprio ruolo nelle diverse realtà lavorative.

La decorazione comprende una sola classe e conferisce il titolo di “Maestro del Lavoro”.

Le insegne ai Maestri del Lavoro vengono normalmente consegnate nel corso di una cerimonia che si svolge il 1° maggio di ogni anno, in Roma al Quirinale per gli insigniti del Lazio, con la partecipazione del Presidente della Repubblica. Altrove, la cerimonia avviene in Prefettura.

Per la Regione Trentino-Alto Adige vige il principio dell’alternanza annuale della cerimonia del 1° maggio tra le città di Trento e Bolzano.

Quest’anno, in occasione del centenario della Stella al Merito del Lavoro, la cerimonia si svolgerà il 5 dicembre, in tutta Italia.

Riferimenti normativi

Legge 5 febbraio 1992, n. 143

L’onorificenza può essere conferita a lavoratori dipendenti da imprese pubbliche e private ( ad esempio: imprese cooperative, aziende o stabilimenti dello Stato, regioni, delle province, dei comuni nonché organizzazioni sindacali e associazioni legalmente riconosciute a livello nazionale ecc), che si siano particolarmente distinti per singolari meriti di perizia, laboriosità e buona condotta civile; abbiano migliorato l’efficienza degli strumenti, delle macchine e dei metodi di lavorazione con invenzioni o innovazioni nel campo tecnico e produttivo; abbiano contribuito in modo originale al perfezionamento delle misure di sicurezza del lavoro e che si siano prodigati per istruire e preparare le nuove generazioni nell’attività professionale.

Le segnalazioni per il conferimento possono essere inoltrate dalle aziende, dalle organizzazioni sindacali ed assistenziali ed anche direttamente dai lavoratori interessati al Ministero del Lavoro, tramite le strutture territoriali, per la P.A.T. tramite il Servizio Lavoro, entro il 16 ottobre di ogni anno.