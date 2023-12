COMUNE TRENTO * STAGIONE INVERNALE – VIOTE MONTE BONDONE: « SCI DI FONDO, APERTURA AL PUBBLICO SABATO 9 DICEMBRE »

14.36 - martedì 5 dicembre 2023

Sabato al via la stagione del fondo alle Viote. E per chi vuole imparare ci sono i corsi a prezzi agevolati. Ecco i nuovi orari delle piste e del centro Viote Monte Bondone. L’apertura al pubblico sarà sabato 9 dicembre con l’anello da un chilometro e 200 metri, in attesa di quello da 2 chilometri e mezzo che sarà completato entro Natale.

Il Centro fondo resterà aperto per la stagione invernale fino al 31 marzo 2024 con i seguenti orari: dalle 8.30 alle 17 fino al 15 febbraio e dalle 8.30 alle 18 dal 16 febbraio fino a fine stagione. Per la stagione estiva il Centro sarà aperto dal primo giugno al 30 settembre dalle 10 alle 17 nei giorni feriali e dalle 9 alle 18 nei giorni festivi. Tra le novità di quest’anno a gennaio verrà installata una nuova casetta mobile per i giudici e cronometristi per le gare e probabilmente verrà acquistata una nuova casetta per aumentare gli spazi ai noleggiatori di sci.

Per le tariffe complete si può visitare il sito asis.trento.it.

Di seguito riportiamo le principali: per gli adulti (da 18 a 64 anni) il costo del biglietto singolo nei giorni festivi e prefestivi è di 7,30 euro e di 6,60 euro nei giorni feriali. Per i ragazzi dai 14 ai 17 anni l’ingresso costa 4,70 euro nei festivi e prefestivi e 4,20 euro nei feriali. I bambini fino a 10 anni e gli over80 entrano gratis. Per gli abbonamenti stagionali, il costo per gli adulti è di 73 euro e per i ragazzi di 45,20 euro. Sono riservate tariffe agevolate per studenti (dai 18 ai 25 anni), famiglie, over65 e persone con disabilità. Per i residenti delle tre circoscrizioni del Monte Bondone i prezzi sono ridotti.

Progetto scuola-sport, confermati i corsi di sci nordico

Anche per questa stagione invernale il Comune di Trento promuove l’avviamento e il perfezionamento della pratica dello sci in collaborazione con Trento Funivie, le scuole di sci, i maestri di sci e i noleggiatori del Monte Bondone. È confermato l’ampliamento a tutta la stagione dell’abbonamento compreso nel pacchetto del corso. I corsi per la disciplina del fondo, rivolti agli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado residenti a Trento, si svolgeranno sulle piste del Bondone dal 12 gennaio 2024 per 10 settimane (20 ore complessive) in orario extrascolastico: il venerdì pomeriggio dalle 15 alle 17 o, in alternativa, il sabato mattina dalle 8.45 alle 10.45. Il servizio di trasporto in autobus riservato, con accompagnatore, sarà messo a disposizione dal Comune di Trento.

Sci di fondo. Il costo del corso di sci di fondo con la scuola Sci Fondo Viote presso il Centro fondo Viote sarà di 130 euro per i bambini fino a 10 anni non compiuti e per chi già possiede l’abbonamento stagionale al Centro Fondo Viote. Per i bambini dai 10 anni compiuti il costo è di 162 euro e comprende il biglietto di accesso alla pista.

È possibile iscriversi ai corsi presso l’ufficio informazioni dell’Apt in piazza Dante fino al 22 dicembre 2023 (salvo proroga o comunque fino ad esaurimento dei posti disponibili). Dopo il pagamento verranno rilasciati dei buoni per lo skipass, per il noleggio a prezzo agevolato (l’attrezzatura dovrà essere ritirata prima dell’inizio del corso) e un voucher per le lezioni di sci. Lo skipass stagionale potrà essere acquistato direttamente al desk Trento Funivie, consegnando obbligatoriamente il buono skipass predisposto per lo skipass stagionale dal Comune di Trento. I dépliant informativi saranno in distribuzione nelle classi degli Istituti scolastici della città e saranno inoltre inviati tramite posta elettronica ai genitori degli alunni.