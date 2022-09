PAT * SOSTEGNO ATTIVITÀ DILETTANTISTICA GIOVANILE: « RADDOPPIATO IL CONTRIBUTO PER GLI ATLETI, A DISPOSIZIONE 1,5 MILIONI DI EURO »

10.10 - sabato 03 settembre 2022

Sostegno all’attività dilettantistica giovanile: raddoppiato il contributo per gli atleti.Si passa dai 25 euro a 50 euro per atleta di età compresa fra i 5 e 18 anni. A disposizione 1,5 milioni di euro.

Fra i vari strumenti di finanziamento previsti dalla legge sulla promozione dello sport e dell’associazionismo sportivo vi è il sostegno all’attività dilettantistica giovanile che consiste nella concessione alle società o associazioni sportive di un contributo per ogni atleta di età compresa fra 5 e 18 anni. Nel caso di atleta con disabilità l’età si alza ai 25 anni.

Attraverso la manovra finanziaria di assestamento, recentemente approvata, sono state stanziate nuove risorse che hanno consentito alla Giunta provinciale di raddoppiare per il 2022 il contributo provinciale da 25 a 50 euro per atleta. Le risorse per questo strumento ammontano a 1,5 milioni di euro. L’assessore allo sport esprime soddisfazione per questa opportunità che consente di sostenere l’attività dilettantistica delle associazioni sportive e promuovere lo sport tra le giovani generazioni.

La domanda di contributo può essere presentata dal 1 gennaio al 30 novembre di ogni anno dal presidente dell’organizzazione sportiva.

Il contributo è rivolto alle associazioni e società sportive iscritte al CONI o al CIP e regolarmente affiliate a un comitato provinciali delle federazioni sportive nazionali, a un ente di promozione sportiva o a una disciplina sportiva associata.

L’iniziativa interessa 30.000 atleti e oltre 300 associazioni sportive. Nel 2019 sono state 335 le società e associazioni sportive che hanno fatto domanda di contributo, 272 nel 2021. Ad oggi, per il 2022, sono state presentate domande di contributo da 212 squadre, per un insieme di 22.512 atleti.

