FAI TRENTINO * “GIORNATE DI PRIMAVERA“: « LE PROPOSTE, PALAZZO D’ARCO / CHIESE S. FELICE E S. CROCE / CASTEL RESTOR / LE MAROCCHE DI DRO / L’ORO DI TAIO (23-24/3)

13.16 - martedì 19 marzo 2024

(Il testo seguente è tratto integralmene dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Sabato 23 e domenica 24 marzo 2024 tornano, per la trentaduesima edizione, le Giornate FAI di Primavera, l’amato e atteso evento di piazza che il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS dedica ogni anno al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese. Durante il fine settimana – animato e promosso con entusiasmo dalla Delegazione e dai Gruppi FAI, insieme a tutti i volontari della Rete Territoriale della Fondazione – saranno proposte speciali visite a contributo in centinaia di luoghi in tutta Italia, spesso inaccessibili o semplicemente insoliti, originali, curiosi, poco conosciuti e valorizzati.

La Delegazione FAI di Trento e il Gruppo FAI Giovani di Trento organizzano le Giornate d’Autunno nel Bleggio, proponendo cinque aperture.

Palazzo d’Arco – Trentini

La Villa dei Conti d’Arco, oggi di proprietà della famiglia Trentini, sorge sul territorio del Bleggio Inferiore, nella frazione di Villa, un piccolo borgo circondato da campi coltivati. All’interno, il vasto salone centrale a doppia altezza conserva alle pareti l’importantissima serie completa di “papiers peints” risalente ai primi anni dell’800. In altre stanze, a seguito dei restauri, sono emersi interessanti lacerti di affresco di fine ‘500 ad opera di maestranze locali. L’attuale proprietario, grande collezionista, ha arredato l’immobile secondo il gusto dell’epoca. Nella dimora privata, aperta in esclusiva per le Giornate FAI, sarà possibile ammirare le stanze nel loro insieme di affreschi inediti, soffitti lignei a cassettoni ed il riallestimento con mobili d’antiquariato.

Appuntamento Sabato 23 marzo dalle 14.00 alle 18.00 (ultima visita alle 17.00) e Domenica 24 marzo dalle 10.00 alle 18.00 (ultima visita alle 17.00) presso Palazzo d’Arco-Trentini situato in Frazione Villa di Bleggio, 11, 38077, Comano Terme. Le visite – per le quali NON è richiesta la prenotazione – saranno a ciclo continuo, in partenza dal banco FAI situato presso il cancello della villa, con un contributo libero a partire da 3€.

Palazzo Trentini: collezione di gioielli etnici – SOLO PER ISCRITTI FAI

Villa d’Arco-Trentini, nella frazione di Villa nel Bleggio custodisce al suo interno una ricca collezione di gioielli etnici provenienti da tutto il mondo che il Dott. Gian Marco Trentini ha raccolto in più di cinquant’anni di viaggi. Fin dai tempi più antichi, i gioielli sono stati utilizzati, non solo come ornamento del corpo, ma a loro è stata attribuita una simbologia ben precisa, diversa a seconda del luogo di produzione e di utilizzo di questi preziosi manufatti.

Appuntamento Sabato 23 marzo dalle 14.00 alle 18.00 (ultima visita alle 17.00) e Domenica 24 marzo dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00 (ultima visita alle 17.00) presso Palazzo d’Arco-Trentini situato in Frazione Villa di Bleggio, 38077, Comano Terme.

Le visite – per le quali NON è richiesta la prenotazione – saranno a ciclo continuo, in partenza dal banco FAI situato presso il cancello della villa, con un contributo libero a partire da 3€. Visita dedicata agli iscritti FAI, sarà possibile iscriversi in loco.

Chiesa di San Felice

L’edificio, caratterizzato all’esterno da una semplicità di forme ed ornato, stupirà il visitatore con la ricchezza di decorazioni interne: le pareti della piccola chiesa sono infatti quasi completamente affrescate, con opere risalenti alla fine del XV secolo attribuite a Cristoforo II Baschenis. Durante le Giornate FAI di Primavera, i visitatori avranno la possibilità di scoprire, in esclusiva, la piccola chiesa, solitamente chiusa al pubblico.

Appuntamento Sabato 23 marzo dalle 14.00 alle 18.00 (ultima visita alle 17.00) e Domenica 24 marzo dalle 10.00 alle 18.00 (ultima visita alle 17.00) presso la Chiesa di San Felice, Strada provinciale, 5, Bono, 38071, Comano Terme. Le visite – per le quali NON è richiesta la prenotazione – saranno a ciclo continuo, in partenza dal banco FAI situato nei pressi della chiesa, con un contributo libero a partire da 3€.

Chiesa di S. Croce

La Parrocchiale di Santa Croce di Bleggio domina il paesaggio circostante per posizione e per le sue dimensioni. La chiesa attuale si presenta nelle sue forme cinquecentesche (salvo la facciata che venne ricostruita nel Novecento), anche se la cripta romanica (una delle tre sopravvissute integre nel Trentino) e le sculture dell’VIII-IX secolo testimoniano una presenza ben più antica. La chiesa di Santa Croce stupirà per i suoi tesori: la cripta, le decorazioni dallo stile quasi liberty, la curiosa ed affascinante storia della Croce che dà il nome all’edificio e molto altro ancora.

Appuntamento Sabato 23 marzo dalle 14.00 alle 18.00 (ultima visita alle 17.00) e Domenica 24 marzo dalle 12.30 alle 18.00 (ultima visita alle 17.00) presso la Chiesa di Santa Croce, situata in Via Roma, 8, 38071, Bleggio Superiore. La domenica mattina sarà possibile visitare solo la cripta per garantire il regolare svolgimento delle funzioni religiose. Le visite – per le quali NON è richiesta la prenotazione – saranno a ciclo continuo, in partenza dal banco FAI situato nei pressi della chiesa, con un contributo libero a partire da 3€.

Castel Restor

Restaurato nel 1999 il sito è raggiungibile dagli abitati di Duvredo, Tignerone e Vergonzo. Si erige su un rilievo chiamato Dosso della Vedova ai piedi del monte San Martino, e fu simbolo del potere dei conti d’Arco. Sarà possibile visitare, guidati dai volontari dell’Ecomuseo Judicaria, le rovine del castello, scoprendone l’affascinante storia e la successiva rovina. Appuntamento Domenica 24 marzo dalle 10.00 alle 18.00 (ultima visita alle 17.00) presso Castel Restor, Frazione Duvredo, 38077, Comano Terme.

Le visite – per le quali NON è richiesta la prenotazione – saranno a ciclo continuo, in partenza dal banco FAI situato nel parcheggio del castello, con un contributo libero a partire da 3€. ATTENZIONE: si consigliano scarpe comode, in caso di pioggia l’apertura sarà annullata.

Gli altri gruppi sul territorio trentino propongono le seguenti opportunità di visita:

Il Gruppo FAI Rovereto e Vallagarina propone l’apertura di Palazzo Pretorio e dell’oratorio del Redentore.

Itinerario alla scoperta del centro di Rovereto. Dal quattrocentesco Palazzo Pretorio si svilupperà un percorso che raggiungerà l’Oratorio del Redentore, chiesa settecentesca importante per storia ed opere artistiche conservate al suo interno. Lungo il tragitto si osserveranno opere di Depero e si leggerà il mutamento nel corso dei secoli del tessuto urbano cittadino.

Appuntamento al banco FAI sito in Piazza del Podestà, 11, 38068, Rovereto, sabato 23 marzo dalle ore 14.00 alle ore 17.00 (ultima visita ore 16.00) e domenica 24 marzo dalle ore 10.00 alle ore 17.00 (ultima visita ore 16.00). Contributo a partire da 3€.

Il Gruppo FAI Alto Garda, propone una visita a Castel Drena.

Incastonato nello straordinario scenario geologico delle “le Marocche di Dro”, il castello di Drena, dopo il crollo parziale del 2018, apre per le Giornate di Primavera del FAI. Affacciato sulla sommità di un dosso roccioso della piana del Sarca, eretto nel 1175, conserva intatti tutti i principali elementi di una fortezza medioevale. Il FAI apre, eccezionalmente e in sicurezza, le porte di questo testimone del tempo, il cui mastio è accessibile fino alla sommità. Dalla sua altezza, la vista panoramica offre un orizzonte unico su tutto l’Alto Garda e le “Marocche”.

Appuntamento al banco FAI presso Castel Drena, in via al Castello, 38066, Drena, sabato 23 marzo dalle ore 14.00 alle ore 17.00 (ultima visita ore 16.00) e domenica 24 marzo dalle ore 10.00 alle ore 17.00 (ultima visita ore 16.00). Contributo a partire da 3€. Si consigliano scarpe comode.

Il Gruppo FAI Val di Fiemme e Val di Fassa propone due percorsi di visita differenti per il sabato e per la domenica.

Sabato 23 marzo è previsto il trekking “Dove Stava una valle” e “La via dei pianeti” della durata di tutta la giornata.

Un percorso ad anello di circa 8 km toccherà i due sentieri “Dove Stava una Valle” ed il “Percorso dei Pianeti”. Si inizierà in mattinata con un percorso lungo il Rio Stava fino al Centro Stava 1985, che verrà visitato. Con l’aiuto di punti informativi il percorso ricostruisce la storia delle attività che si svolgevano lungo il corso del torrente in un equilibrio che fu spezzato dalla tragedia del 19 luglio 1985, quando una colata di fango e detriti distrusse la valle. Al pomeriggio si percorrerà, per tornare a Tesero, la ‘Via dei Pianeti’. Arrivati all’Osservatorio Astronomico si potranno ammirare le meraviglie del cielo nel Planetario.

Appuntamento al banco FAI in piazza Cesare Battisti, 38030, Tesero, sabato 23 marzo alle ore 9.30. La visita partirà esclusivamente alle ore 9.30 e durerà per tutta la giornata: si consiglia abbigliamento adeguato e scarpe comode. Sarà possibile pranzare presso il bar Stradivari o portare il pranzo al sacco. Contributo a partire da 5 €

Domenica 24 marzo è invece previsto un percorso – con doppia partenza, mattutina e pomeridiana – dal titolo “I tesori di Tesero”.

Percorso mattutino: L’evoluzione moderna ha intaccato solo parzialmente l’armoniosa disposizione di Tesero. Androni, archi, piccoli cortili e scorciatoie collegano gli isolati con interessanti scorci architettonici. Importanti l’artigianato artistico nel cui ambito è nata l’Associazione degli Amici del Presepio e la cultura musicale di questo paese, dove si costruiscono strumenti musicali. Domenica mattina si visiterà il centro storico di Tesero, con la chiesa di sant’Eliseo, la cappella tardogotica di S. Rocco per scendere poi verso il quartiere di Pedonda ove si visiterà la Cappella della Trinità del sec XVII o chiesa dell’Ospedale, aperta solo per l’occasione.

Appuntamento domenica 24 marzo in piazza Cesare Battisti, 38038, Tesero alle ore 10.00. La visita partirà esclusivamente alle ore 10.00 e durerà circa tre ore all’interno del paese: si consiglia abbigliamento adeguato e scarpe comode. Contributo a partire da 3€

Percorso pomeridiano: Il pomeriggio della domenica il Gruppo Fiemme e Fassa porterà alla scoperta della chiesa di San Leonardo, un vero gioiello gotico, tutto affrescato con campanile a cuspide piramidale e trifore romaniche. Attorno alla chiesa vi è il cimitero che ospita le vittime di Stava e uno struggente monumento dello scultore Felix Deflorian. Appuntamento domenica 24 marzo presso la Chiesa di San Leonardo, in via San Leonardo, 38038, Tesero alle ore 14.30. La visita partirà esclusivamente alle ore 14.30 e durerà un paio d’ore. Contributo a partire da 3€

Il Gruppo FAI Val di Sole e Val di Non propone una visita dal titolo “L’oro di Taio”.

Una pittoresca passeggiata attraverso il borgo di Taio, alla scoperta della storia relativa alle botteghe artigiane del manico di frusta, caratteristiche del luogo, e degli antichi mulini ad acqua che ancora testimoniano l’ingegno del periodo preindustriale. Punto di ritrovo per la visita sarà la chiesa di Santa Maria, eccezionalmente aperta ai visitatori in quest’occasione. L’itinerario proseguirà con la scoperta delle testimonianze ancora presenti sul territorio della lavorazione dei manici da frusta, con la visita alla collezione dei macchinari usati per la lavorazione. Appuntamento al banco FAI presso la Chiesa di Santa Maria, in Piazza San Vittore, 6, 38012 a Taio, sabato 23 marzo dalle 9.00 alle 17.00 (ultima visita ore 16.00) e domenica 24 marzo dalle ore 9.00 alle ore 17.00 (ultima visita ore 16.00). Contributo a partire da 3€.