KOOBCAMP * PREMIO “CAMPER“ 2024: « TRA I 10 VINCITORI ANCHE TRE CAMPEGGI TRENTINI, CAMPING ARCO – ARCO / LAGO LEVICO CAMPING VILLAGE – LEVICO TERME / CAMPING CATINACCIO ROSENGARTEN – POZZA DI FASSA »

11.26 - martedì 19 marzo 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

“Anche quest’anno sono stati assegnati i Certificati di Eccellenza KoobCamp ai 10 migliori Campeggi per Camper del 2024: il Flaminio Village Camping Bungalow Park a Roma (RM), nel Lazio, è stato scelto come la migliore struttura italiana per le vacanze in camper.

La vittoria è stata assegnata al camping village Flaminio per la sua posizione strategica che lo rende adatto a visitare Roma e godere di servizi da vero campeggio, nel verde e nella quiete, permettendo di associare una sosta di livello alla visita della città eterna.

Il Flaminio nasce molti anni fa come campeggio e oggi è una delle strutture più conosciute di Roma nell’ambito della ricettività e del turismo en plein air. Grazie ai numerosi tigli e rubinie offre ampie piazzole naturalmente ombreggiate e dotate di allaccio elettrico, senza dimenticare gli spazi pianeggianti e alberati in un contesto elegante e curato.

Qui non mancano bagni spaziosi ed eleganti con musica soft in filo diffusione per gli adulti, organizzati con cabine doccia singole. Un occhio di riguardo c’è anche per un’esclusività al femminile, basti pensare alla sala specchi per make up e agli asciugacapelli in dotazione! Troverete anche unici e originali bagni bimbo e neonato caratterizzati da sicurezza e igiene per i tuoi figli anche in vacanza.

Grazie alla collaborazione con il sito specializzato CamperOnLine, il premio dedicato ai migliori Campeggi per Camper del 2024 è stato assegnato anche attraverso l’analisi delle recensioni lasciate dai camperisti.

Gli esperti del portale sulle vacanze in camper spiegano che le migliori recensioni riguardano le strutture che offrono manovre agevoli di accesso e la possibilità di carico e scarico alle famiglie che viaggiano in camper.

Molto importante è anche la posizione del campeggio: escursioni, passeggiate, sport e luoghi da vedere sono fondamentali per chi ama esplorare il territorio.

Di seguito la classifica dei 10 migliori Campeggi per Camper del 2024 (in ordine casuale, vincitore a parte):

Flaminio Village Camping Bungalow Park – Roma (RM)

Numana Blu Island Family & Sport Resort – Numana (AN)

Camping Arco – Arco (TN)

Camping La Spiaggetta – Scicli (RG)

Lago Levico Camping Village – Levico Terme (TN)

Camping Catinaccio Rosengarten – Pozza di Fassa (TN)

Camping Amici di Lazise – Lazise (VR)

Camping Village Don Diego – Grottammare (AP)

San Francesco Camping Village – Desenzano del Garda (BS)

Camping Sabbiadoro – Lignano Sabbiadoro (UD)