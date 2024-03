CARABINIERI – TRENTO * FURTO: « CERCA DI RUBARE UN’AUTO PRESSO UN CONCESSIONARIO, QUARTO ARRESTO IN 8 GIORNI PER UN TUNISINO »

11.13 - martedì 19 marzo 2024

Nella tarda mattinata del 18 marzo, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Trento hanno arrestato per l’ennesima volta un cittadino tunisino classe 2002, già protagonista delle più recenti cronache locali in quanto, in poco più di una settimana, è riuscito ad ottenere il non invidiabile “record” di essere, per ben tre volte, arrestato per diversi tentativi di furti di auto presso alcuni concessionari della Città. L’accusa, questa volta, è di resistenza a Pubblico Ufficiale: il giovane, infatti, dopo aver tentato, senza riuscirci, di forzare, al fine di asportarla, un’altra autovettura esposta presso un concessionario sito nella zona nord di Trento, ha cercato di fare perdere le proprie tracce. I titolari, tuttavia, dopo averlo individuato, hanno subito contattato il Numero Unico di Emergenza “112”, per cui i Carabinieri, intervenuti poco dopo, si sono messi immediatamente alla ricerca del soggetto, intercettandolo in via Soprasasso.

Alla vista del veicolo di servizio, tuttavia, l’uomo si è dato alla fuga, venendo però raggiunto quasi subito: nell’estremo tentativo di scappare, dunque, il giovane si è scagliato contro i Carabinieri ricorrendo a spintoni ed a gomitate, non riuscendo tuttavia nel suo intento.

Accompagnato in stato di arresto presso gli uffici di via Barbacovi, l’uomo è stato ristretto presso le camere di sicurezza del Comando Carabinieri, in attesa del giudizio per direttissima che si terrà nella mattinata di oggi presso il Tribunale di Trento. Per l’indagato vige la presunzione di innocenza fino a quando la sua colpevolezza non sarà accertata con sentenza irrevocabile.