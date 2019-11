MELONI (FDI) * DIRITTI CIVILI: «ZINGARETTI E PD GETTANO LA MASCHERA, L’OBIETTIVO IUS SOLI E IUS CULTURA È DARE CITTADINANZA AUTOMATICA AGLI IMMIGRATI »

«Zingaretti e il Pd gettano una volta per tutte la maschera e dicono con chiarezza che vogliono battersi per lo ius soli. Lo avevamo detto fin dall’inizio: la sinistra ha ingannato gli italiani parlando di ius culturae ma la verità è che hanno sempre voluto dare la cittadinanza automatica agli immigrati. Contro lo ius soli Fratelli d’Italia continuerà la sua raccolta firme e farà le barricate in Parlamento per fermare questa folle proposta anti-italiana».

È quanto dichiara il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.