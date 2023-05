TRENTINOINNOVATION.EU * E-WALLET: « PARTE DALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO LA SPERIMENTAZIONE ITALIANA DEL PORTAFOGLIO DIGITALE UE »

17.34 - venerdì 26 maggio 2023

E-Wallet: parte dalla Provincia autonoma di Trento la sperimentazione italiana del portafoglio digitale Ue.

Presentato il progetto che vede il territorio trentino al centro dei test per la realizzazione dello European Digital Identity Wallet condotti da PagoPA – sulla scorta dell’esperienza di app IO – in sinergia con Fondazione Bruno Kessler e Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, oggi ospiti della Fondazione HIT al Festival dell’Economia

Sarà la Provincia autonoma di Trento a sperimentare per prima in Italia alcuni casi d’uso del portafoglio digitale europeo: un sistema che consentirà a cittadini, residenti e imprese dell’Unione di certificare la propria identità in completa sicurezza, senza bisogno di fornire copie, fotocopie, carte bollate o altra burocrazia per accedere a servizi pubblici e privati in tutti gli Stati membri. Il test darà così attuazione, in ambito nazionale, a uno dei progetti del Consorzio POTENTIAL che è tra i large scale pilot selezionati dalla Commissione europea per rendere concrete le prime applicazioni dello European Digital Identity Wallet.

L’iniziativa vede coinvolti, oltre alla Provincia autonoma di Trento, anche PagoPA S.p.A (nel ruolo di wallet provider) insieme al Dipartimento per la Trasformazione Digitale (DTD), la Fondazione Bruno Kessler e l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS). L’annuncio della sperimentazione del portafoglio digitale sul territorio trentino è arrivato nel corso del panel “Il wallet europeo: una scelta strategica per l’Italia”, organizzato dalla Fondazione Hub Innovazione Trentino (HIT) presso la Fondazione Caritro in occasione della 18ma edizione del Festival dell’Economia di Trento.