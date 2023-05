PAT * FESTIVAL ECONOMIA: MINISTRO CASELLATI , « SÌ ALLA SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA, PRESIDENZIALISMO LEVA PER LA CRESCITA DELL’ITALIA »

17.20 - venerdì 26 maggio 2023

Il Ministro è intervenuto nel primo pomeriggio al Festival dell’Economia. Il presidente Fugatti e l’assessore Gottardi hanno accolto il ministro Casellati.

Intervenuto a Trento in occasione del Festival dell’Economia, il ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati è stata accolta nel primo pomeriggio di oggi al Palazzo della Provincia dal presidente Maurizio Fugatti e dall’assessore agli enti locali, trasporti e mobilità Mattia Gottardi.

Il presidente della Provincia ha ringraziato particolarmente il ministro per aver accettato l’invito a intervenire in presenza al Festival. Proprio riguardo alla rassegna, l’assessore Gottardi ha illustrato a Casellati i principali contenuti di questa edizione, che sta registrando una significativa affluenza e partecipazione di pubblico. Ad accogliere Casellati c’era anche il presidente del Gruppo 24 Ore Edoardo Garrone.

Nel breve incontro fra il ministro e i rappresentanti della Giunta provinciale è stato affrontato il tema dell’Autonomia e dei suoi principi fondanti come modello istituzionale. Il ministro è intervenuto al Festival toccando il tema della semplificazione normativa e del presidenzialismo come leve per la crescita dell’Italia. Ha dialogato con Emilia Patta, giornalista de Il Sole 24 Ore.