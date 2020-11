ROSSI – DALLAPICCOLA – DEMAGRI (PATT) / INTERROGAZIONE * SCUOLE INFANZIA E ASILI NIDO: « PERCHÉ NON VIENE RINNOVATO IL PROGETTO DI ACCOSTAMENTO LINGUISTICO? »

Dopo aver progressivamente demolito il trilinguismo nella scuola trentina giunge notizia di un altro “capolavoro” che riguarda invece asili nido e scuole dell’infanzia.

Il piano di accostamento linguistico è rivolto ai bambini da 0 a 6 anni ed è portato avanti in Trentino anche attraverso il lavoro e la professionalità di 75 insegnanti “esterni” con livello di conoscenza linguistica madrelingua o C1.

Iniziato nel 2016, negli ultimi cinque anni ha introdotto inglese e tedesco in circa un centinaio di asili nido e materne interessando circa 5000 bambini.

In questi giorni è giunta notizia del mancato rinnovo (non si comprende se per volontà precisa o per dimenticanza) da parte della provincia di tale progetto e pertanto, a fine anno, con l’esaurimento del finanziamento del fondo sociale europeo, si conclude il contratto che riguardava la messa a disposizione di personale qualificato esterno, in affiancamento agli insegnanti di sezione.

*

Tutto ciò premesso si interroga la Giunta per sapere:

1. se sono vere le notizie circa il mancato rinnovo del piano e quali siano le reali motivazioni del mancato rinnovo;

2. se la provincia abbia dato, e con quali modalità, comunicazione agli interessati (famiglie, scuole, fornitori del servizio) del mancato rinnovo;

3. se si intenda o meno garantire, e con quali modalità, dal 1 gennaio 2021 il proseguimento delle attività di accostamento linguistico ora previste per tutti i bambini e le classi attualmente interessate;

4. se si intenda o meno garantire, e con quali modalità, i contratti di lavoro del personale interessato .

A norma di regolamento si chiede risposta scritta.

Trento, 2 novembre 2020

*

Ugo Rossi, Michele Dallapiccola, Paola Demagri