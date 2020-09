URZì (FI – ALTO ADIGE NEL CUORE) * PIAZZA MAGNAGO – BOLZANO: « LATRINE A CIELO APERTO E DEGRADO, ECCO COME È RIDOTTO IL CENTRO CITTà »

Sono anni che lo denunciamo (vedi nostro filamto del 10 maggio 2017: https://www.facebook.com/urziale/videos/1919714921387794/)

Piazza Magnago, la piazza delle Istituzioni provinciali, ridotta a zona di spaccio, di prostituzione, di bivacco per i senzatetto, con i suoi angoli bui dove i tossicodipendenti si iniettano in pieno giorno l’ultima dose di eroina. Una situazione inacettabile che si protrae da tempo.

Finalmente – a pochi giorni dal voto – se n’è accorto anche il Presidente Kompatscher che ha chiesto provvedimenti urgenti per contrastare il degrado. Vigilata la piazza, il problema si sposterà sull’adiacente parco stazione, da tempo ormai terra di nessuno.

Manca la visione d’insieme, un progetto chiaro che possa eliminare queste sacche di diffusa illegalità e questa situazione di degrado che cresce a vista d’occhio. Bene gli interventi di vigilanza in grado di ridare serenità agli impiegati provinciali che a ragione avevano denunciato di aver paura a passare in piazza con il buio. Ma non basta. Bolzano è da mettere in sicurezza ovunque, non solo sotto le finestre della Giunta provinciale.

*

Consigliere provinciale Alessandro Urzì

Gruppo consiliare provinciale Fratelli d’Italia – L’Alto Adige nel cuore