QUESTURA TRENTO * MERCE DI VEROSIMILE PROVENIENZA FURTIVA: « LE FOTO DEGLI OGGETTI RINVENUTI PRESSO L’ABITAZIONE DI DUE CONIUGI, DENUNCIÀTI »

13.26 - martedì 14 marzo 2023

La Polizia di Stato denuncia due coniugi per ricettazione e recupera numerosa refurtiva. Proseguono i servizi straordinari di controllo del territorio da parte della Questura di Trento, finalizzati a prevenire e reprimere attività delittuose riconducibili alla criminalità diffusa, allo spaccio di stupefacenti ed a situazioni di degrado.

Nello specifico, nel pomeriggio di lunedì 13 marzo 2023 personale della Squadra Mobile e della Polizia Locale di Trento ha effettuato una perquisizione in un’abitazione sita nel centro cittadino, a seguito di numerosi servizi di Polizia giudiziaria in conseguenza dei quali, nei pressi dello stabile in questione, era stato notato un anomalo andirivieni di pregiudicati e soggetti gravitanti nel sottobosco dei consumatori di stupefacenti.

La perquisizione ha consentito di rinvenire, nella cantina di pertinenza dell’appartamento, numerosa merce di verosimile provenienza furtiva, della cui presenza in loco i coniugi fruitori dell’immobile non hanno saputo dare alcuna giustificazione.

Sono stati rinvenuti, complessivamente, due Pc portatili, quattro smartphone, una bicicletta da corsa, una bicicletta elettrica, una bicicletta pieghevole, una mini-moto modello cross, un telaio di una bicicletta elettrica, due mono-pattini, un televisore, un’autoradio, e vari pneumatici montati su cerchi in lega.

Di alcuni dei predetti oggetti si è accertata già, nelle immediatezze, la provenienza furtiva, e sono in corso contatti con i proprietari per la restituzione degli stessi. Si potrà contattare la Squadra Mobile della Questura per ulteriori informazioni in merito.