FONDAZIONE DIASORIN * ” MAD FOR SCIENCE – CONCORSO 2024″ : « SELEZIONATE LE 50 SCUOLE CHE ACCEDONO ALLA SECONDA FASE, PROVENGONO DA 14 REGIONI »

10.32 - lunedì 15 gennaio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Candidature pervenute da tutta Italia. Entro l’8 maggio 2024 saranno selezionati gli 8 Istituti che si sfideranno nella Challenge finale prevista a fine maggio 2024. In palio 200mila euro per rinnovare i laboratori di scienze d’istituto

La Fondazione Diasorin rende noto l’elenco delle 50 scuole italiane che hanno superato la prima selezione della 8ª edizione del Concorso nazionale Mad for Science, accedendo alla fase successiva. Provengono da 14 regioni: il 16% dalla Lombardia, il 14% da Campania e Puglia, il 12% da Lazio e Veneto, il 6% da Friuli-Venezia Giulia e Toscana, il 4% da Marche, Piemonte e Sardegna e infine il 2% da Abruzzo, Calabria, Emilia-Romagna e Liguria.

Anche quest’anno si conferma rilevante la partecipazione degli Istituti tecnici, che rappresentano il 56% delle scuole selezionate per la seconda fase; seguono con il 40% i Licei scientifici e con il 4% i Licei classici con potenziamento di curvatura biomedica.

Il Concorso Mad for Science offre la possibilità di vincere un premio in denaro per potenziare il laboratorio di scienze delle scuole, trasformandolo in un luogo dedicato all’esplorazione scientifica. L’obiettivo del Concorso, originariamente concepito e promosso da Diasorin e successivamente gestito dalla sua Fondazione, è di avvicinare gli studenti alle carriere STEM, sostenere la loro passione per la scienza e fornire un’anticipazione di cosa significhi condurre ricerche anche durante gli anni scolastici. Le 50 scuole che hanno superato la selezione avranno 3 mesi di tempo per mettere a punto il proprio progetto legato, in questa 8a edizione, a come le “Biotecnologie rosse, gialle e bianche possano aiutarci a salvaguardare la Salute delle persone e del pianeta”. Nel codice colore delle biotecnologie, quelle rosse trovano applicazione nel campo della medicina e della salute, quelle gialle sono legate all’alimentazione e alla produzione di alimenti, mentre le bianche sono legate ai processi industriali.

“Con la selezione dei 50 semifinalisti si entra nel vivo della competizione. L’alta partecipazione dimostra quanto nelle scuole si senta la necessità di mettersi in gioco per dare alla propria formazione competenze nelle discipline STEM – ha commentato Francesca Pasinelli, Presidente della Fondazione Diasorin. – Questi riscontri confermano che la Fondazione sta andando nella giusta direzione, quella di contribuire ad accrescere la cittadinanza scientifica dei nostri giovani e favorire lo sviluppo della loro capacità di interpretare il mondo utilizzando il metodo scientifico”.

Un Comitato, appositamente costituito da Fondazione Diasorin, selezionerà gli 8 progetti più interessanti che garantiranno ai team finalisti l’accesso alla Mad for Science Challenge 2024 a fine maggio 2024, quando una Giuria d’eccezione decreterà in presenza le scuole vincitrici. In palio un montepremi di 200.000 euro che sarà ripartito tra le 8 scuole che si sfideranno nella finalissima di maggio: al 1° Istituto classificato andranno 75.000 euro per il rinnovo del laboratorio di scienze e l’acquisto di materiali di consumo; al 2° classificato un premio di 45.000 euro; al 3° classificato un premio di 22.000 euro. A tutte le altre 5 scuole sarà attribuito il Premio Finalisti, del valore di 10.000 euro ciascuna.

*

Fondazione Diasorin, costituita nel luglio 2020 da Diasorin, è un ente senza scopo di lucro che opera nei settori dell’educazione, istruzione e formazione in ambito scientifico per sostenere giovani talenti, suscitare l’interesse dei giovani verso la scienza e promuovere la formazione degli insegnanti e la cultura scientifica. Due i progetti al momento sostenuti dalla Fondazione: Mad for Science e Mad for Science for Teachers, quest’ultimo prevede percorsi di formazione teorica e sperimentale per gli insegnanti di scienze delle scuole vincitrici del Concorso Mad for Science.

www.fondazionediasorin.it

*

Mad for Science – Nato e promosso da Diasorin dall’anno scolastico 2016/2017 e poi successivamente passato in gestione a Fondazione Diasorin, Mad for Science è un Concorso nazionale rivolto ai Licei scientifici, ai Licei classici con percorso a curvatura biomedica e agli Istituti Tecnici e che mette al centro il laboratorio della scuola, strumento concreto ed efficace per far conoscere agli studenti come funziona il metodo scientifico e la ricerca. Ad oggi 545 scuole provenienti da tutta Italia hanno partecipato al progetto, 18 gli Istituti scolastici destinatari dei premi maggiori, 10 i laboratori completamente rinnovati e più di 1 milione di euro investiti nelle scuole italiane.

www.madforscience.fondazionediasorin.it