CAVADA (LEGA TRENTINO) * AMMINISTRATIVE PAT: « IL VICEPREMIER SALVINI OSPITE IN VAL DI FIEMME, APPUNTAMENTO A CAVALESE – “BAR 3.0“ (10/10 – 11.00) »

13.44 - venerdì 6 ottobre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

“Il Vicepremier e Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture torna in Trentino. Questa volta Matteo Salvini sarà ospite in Val di Fiemme dell’amico Gianluca Cavada, consigliere provinciale Lega, com’era già accaduto nel 2018.

Salvini sarà presente martedì 10 ottobre 2023 alle ore 11 a Cavalese, presso il BAR 3.0 in via F.lli Bronzetti, 56. Vi attendiamo numerosi per incontrare un amico delle nostre Valli”. È quanto affermato in una nota dal Consigliere provinciale Lega Trentino Gianluca Cavada