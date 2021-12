ACLI TRENTINE * #RICICLARTE RICICLO CREATIVO: « L’OBIETTIVO È REALIZZARE PICCOLE O GRANDI OPERE ARTISTICHE, DOVE I “RIFIUTI” RIVISTI E VALORIZZATI POSSANO DIVENTARE SOGGETTO DELLA CREAZIONE »

9:31 - 1/12/2021

DARE UNA NUOVA VITA A MATERIALI DA RICICLO. Un contest dedicato al riciclo creativo.

Sei attento al riutilizzo e al riciclo dei materiali? Hai a cuore l’ambiente? Hai uno spirito creativo?

Rispondendo a queste domande i Giovani delle Acli trentine hanno promosso il contest #RiciclArte Riciclo Creativo per creare un ponte tra arte e ambiente. L’obiettivo è quello di realizzare piccole, o grandi, opere artistiche dove i “rifiuti”, rivisti e valorizzati, possano diventare soggetto della creazione.

L’intento del concorso è quello di dare nuova vita a ciò che parrebbe altrimenti perduto, affinché vi si guardi con altri occhi per trovarvi ancora del buono: un buono che non sta nella sua pura e semplice materialità, ma nella riflessione che riusciamo a mettere in campo l’istante in cui la nostra coscienza di consumatori realizza la necessità di ridurre gli sprechi.

CHI PUO’ PARTECIPARE?

L’Iniziativa è aperta a tutte le persone fisiche maggiorenni e minorenni residenti nella Provincia autonoma di Trento.

Potranno partecipare al contest singoli partecipanti o gruppi di più componenti appartenenti a organizzazioni, associazioni, oratori, circoli ricreativi, ludoteche o enti affini.

PERIODO

Raccolta delle partecipazioni entro e non oltre il 25 febbraio 2022.

La comunicazione dei vincitori avverrà in seguito alla chiusura del contest (ne verrà data comunicazione tramite Facebook Acli Trentine, sito Acli Trentine, comunicato stampa).

PER PARTECIPARE

Per partecipare sarà necessario inviare o consegnare il materiale utilizzando questi canali:

● Via mail segreteria@aclitrentine.it (oggetto contest #RiciclArte Riciclo Creativo)

● Via whatsapp al 3456242300

● Presso Sede Acli di Trento Via Roma 57 – 1 PIANO

Per info e regolamento completo