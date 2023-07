RAI 1 – “LINEABLU“ * « TAPPA IN LIGURIA, DONATELLA BIANCHI E FABIO GALLO SEGUIRANNO “L’OCEAN RACE“ (22/7 – 14.00) »

13.49 - venerdì 21 luglio 2023

Il viaggio con Donatella Bianchi a “Lineablu”, in onda sabato 22 luglio alle 14.00 su Rai 1 e Rai Italia, parte dall’incantevole borgo marinaro di Noli lungo la Riviera del Ponente Ligure, per arrivare fino a Genova “la Superba” potente Repubblica Marinara, da sempre città di marinai e grandi esploratori, oggi al centro della vela mondiale con l’Ocean Race, la regata oceanica in equipaggio più dura e impegnativa al mondo.

Situato in un’insenatura chiusa a est dall’Isola di Bergeggi e a sud-ovest dal capo omonimo, Noli è tra i borghi più belli d’Italia, caratterizzato da strette viuzze (carüggi) circondate da mura medioevali, e da alte torri che raccontano il suo passato di forte ed orgogliosa città Marinara, da sempre alleata della vicina Genova, una Quinta Repubblica. Uno dei pochi borghi costieri ad avere ancora pescatori del posto che ogni notte escono in mare spingendo le loro piccole barche a motore dalla spiaggia e tornano la mattina con il pescato che offre il golfo.

Si navigherà nel suo mare, lungo le falesie di capo Noli e il Golfo dell’Isola, dove è possibile assistere ad eventi più unici che rari, come l’avvistamento di una megattera a poche centinaia di metri dalla riva: siamo infatti nel Santuario Pelagos “hot spot” di biodiversità da studiare e proteggere che continua a regalare incontri inaspettati con balene, delfini e altri cetacei nel loro habitat naturale.

Da Genova Donatella Bianchi e Fabio Gallo seguiranno un evento storico, che insieme a Olimpiadi e Coppa America rappresenta il grande slam della vela: per la prima volta in Italia in occasione del suo 50° anniversario, l’Ocean Race ha scelto Genova per disputare la fase finale della regata intorno al mondo, con un percorso lungo oltre sei mesi. Considerata l’Everest della vela vede la partecipazione dei migliori velisti del pianeta, tra campioni e detentori di record pronti a sfidarsi sugli oceani più insidiosi. E quest’anno, per la prima volta nella storia, una velista italiana vince la regata intorno al mondo.

Fabio Gallo porterà i telespettatori a conoscere la Blue Economy e la vocazione hi-tech di Genova che ha come obiettivo promuovere l’innovazione in ambito digitale e green e dare sostegno ai progetti legati alla sostenibilità e al mare, come la prima barca monotipo riciclabile al mondo, realizzata da un gruppo di giovani italiani. Di sostenibilità e futuro si parlerà con la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Oceano, una grande sfida per il presente e futuro degli oceani; ogni attività umana ha infatti un forte impatto sull’ambiente che ci circonda e noi abbiamo il dovere di proteggere la parte più grande e importante del nostro Pianeta Blu, gli Oceani da cui dipende la nostra esistenza. E infine Valentina Bisti andrà lungo la costa dell’estremo Levante Ligure, su La Via dei Santuari, tra suggestivi sentieri che si inerpicano tra viti e ulivi e circondati da alberi secolari, dove esistono luoghi che custodiscono le radici piu profonde della spiritualità e della cultura delle cinque Terre.