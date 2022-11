FEDERAZIONE TRENTINA PRO LOCO * FESTE NATALE: « OLTRE 70 GLI EVENTI GIÀ IN CALENDARIO, PRESENTATE OGGI 5 MANIFESTAZIONI » (VIDEO)

17.24 - martedì 29 novembre 2022

Al via il Natale delle Pro Loco. A partire da questo fine settimana e per tutte le feste saranno oltre 70 gli eventi organizzati dalle Pro Loco. Oggi in conferenza stampa presentate 5 manifestazioni per iniziare a gustare il clima natalizio.

Sarà davvero un Natale ricco quello in arrivo, con le Pro Loco già al lavoro per organizzare momenti piccoli o grandi di intrattenimento e festa un po’ in tutta la provincia. Oltre 70 gli eventi già in calendario, destinati a crescere nelle prossime settimane: non solo mercatini, ma una grandissima varietà di iniziative, dalle rassegne di presepi ai concerti, dai laboratori per i piccoli agli spettacoli teatrali, dagli allestimenti di presepi a grandezza naturale fino al presepe vivente “contemporaneo”.

Finalmente, dopo gli ultimi due anni di programmi ridotti, le Pro Loco sono tornate a sfoderare tutta la loro creatività, che per natura si esprime con particolare abbondanza proprio in questo periodo dell’anno. La ragione è presto detta: le feste di Natale sono il momento in cui si accentua l’importanza di sentirsi comunità, di condividere gioie e auspici per l’anno che verrà, per ritrovarsi nel clima “familiare” del proprio paese. E così, gli eventi di questo periodo assolvono in primo luogo alla funzione di dare calore alla propria comunità, promuovendo iniziative che coinvolgono in prima persona gli abitanti del paese (basti pensare ai presepi viventi o agli allestimenti di natività sulle finestre, o alle feste di Capodanno in piazza) e che non dimenticano nessuno, né gli anziani (serate di liscio, spettacoli dialettali…) né i più piccoli (innumerevoli le feste di Santa Lucia o di San Nicolò e della Befana).

Insomma, il Natale diventa un momento per riscoprire il valore dell’inclusività, del prendersi cura del proprio paese (con addobbi, presepi e luminarie) e di tutti i suoi componenti, rendendo evidente il volto più sensibile delle Pro Loco. Cura e dedizione per il proprio paese che talvolta raggiungono livelli talmente alti che riescono anche ad avere un risvolto notevole anche in termini di attrattività turistica, con borghi rurali che diventano dei veri e propri presepi a grandezza naturale, o con rappresentazioni del presepe vivente che coinvolgono centinaia di figuranti. Per un elenco completo delle iniziative di Natale, in continuo aggiornamento, potete consultare il nostro sito www.unplitrentino.it

Le dichiarazioni

Roberto Failoni, Assessore all’artigianato, commercio, promozione, sport e turismo: “Gli eventi presentati oggi, come tutti quelli organizzati dalle Pro Loco nel periodo natalizio hanno un valore unico, anche verso l’esterno. Valorizzano infatti tutte le opportunità offerte a livello provinciale, non solo la neve e i mercatini, ma tutte le piccole manifestazioni organizzate sul territorio”.

Cesare Pellegrini, consigliere Federazione Trentina Pro Loco: “Le Pro Loco propongono a Natale un’estrema varietà di iniziative, che vanno dalle piccole rassegne di presepi ai grandi eventi di richiamo turistico. Punto comune è l’adoperarsi per il benessere delle comunità, che fa sentire tutti, sia il residente che il visitatore, accolti e a proprio agio.”

*

100 + 2 ANNI DI FONDAZIONE

Dro (TN), 10 – 11- 12 – 17 dicembre

La Pro Loco Dro Sant’Antonio festeggia il suo centenario + 2

con una serie di eventi natalizi e culturali di grande significato per la comunità

Un anniversario importante per la Pro Loco Sant’Antonio di Dro, che compie quest’anno 102 anni. Per questo ha deciso di celebrare con una serie di eventi, tra il culturale e il natalizio, quel lontano 12 dicembre, quando l’allora parroco don Vito Casari e sette volontari diedero ‘avvio all’impresa’ con lo scopo di riportare all’antico splendore la chiesa parrocchiale, utilizzata come magazzino durante la Prima Guerra Mondiale.

Si inizia sabato 10 dicembre con una serata a teatro con la Filodrammatica San Genesio di Calavino e l’Associazione Oasi Valle dei Laghi, con l’obiettivo di portare gli spettatori nel mondo della commedia dialettale trentina.

Domenica 11 dicembre si entrerà nel cuore delle celebrazioni con la Santa Messa di ringraziamento a Sant’Antonio presso la chiesa parrocchiale e con la lettura del primo atto costitutivo della Pro Loco, redatto da don Vito Casari. E poi via di festeggiamenti per queste 102 candeline, che si inseriscono nel periodo più bello dell’anno in cui l’aria profuma di festa e l’atmosfera è carica di attesa.

Lunedì 12 dicembre si entra infatti nel vivo dell’atmosfera natalizia: nella notte di Santa Lucia, nella suggestiva ambientazione della seicentesca chiesa di Sant’Antonio, assisteremo all’accensione dei presepi, nati dalla creatività e dalla fantasia di alcuni artisti locali.

Sabato 17 dicembre, infine, tuffo nella storia del Novecento della comunità di Dro con la presentazione e lo spettacolo tratto dal libro di Vilma Calzà Vite di miniera.

Le dichiarazioni

Sebastiano Matteotti, presidente della Pro Loco Sant’Antonio Dro: “La fondazione della nostra Pro Loco 102 anni fa, contribuì a ricreare il tessuto sociale sgretolasi durante la guerra. Anche per i festeggiamenti per questo importante traguardo abbiamo pensato a un programma che tocca aspetti importanti per la nostra comunità, come la particolare sensibilità al sociale con lo spettacolo teatrale che coinvolge i ragazzi dell’Associazione Oasi Valle dei Laghi e il recupero della memoria storica di fatti molto importanti per i paesi di Dro e Drena, come l’emigrazione locale verso le miniere di Marcinelle in Belgio”.

Ginetta Santoni, assessore alle Politiche culturali del Comune di Dro: “La Pro Loco Sant’Antonio di Dro sta svolgendo un lavoro di recupero della cultura e della memoria storica molto importante, avvicinando la nostra comunità a questi temi. La Pro Loco è un valore aggiunto per il nostro territorio.”

Dove e quando

10 dicembre, “ En castèl in vendita” – ore 20.30, teatro parrocchiale di Dro (ingresso libero), spettacolo teatrale in dialetto trentino

11 dicembre, Santa Messa – ore 10.45, chiesa parrocchiale di Dro

12 dicembre, “Lo stupore… della notte” – ore 20.30 (ingresso libero), accensione dei presepi

17 dicembre, “Vite di miniera” – ore 20.30 (ingresso libero), presentazione-spettacolo del libro di Vilma Calzà

*

ARTIGIANI A BOSENTINO

Bosentino – Altopiano della Vigolana (TN), 8-11 dicembre 2022

Per 4 giorni a Bosentino 24 artigiani locali con le loro originali creazioni mostrano il lato artistico del Natale, fatto di pezzi unici e fantasia

La manifestazione Artigiani a Bosentino ha raggiunto la sua 21° edizione: un bel traguardo per il tradizionale mercatino di Natale organizzato dalla Pro Loco di Bosentino con il supporto dell’Apt Alpe Cimbra e del Comune di Altopiano della Vigolana.

Il palazzetto di Bosentino vestito a festa per l’occasione, dall’8 all’11 dicembre diventerà una colorata e movimentata vetrina dell’artigianato di qualità, rappresentato da 24 espositori. Artigiani e hobbisti, principalmente provenienti dall’altopiano, sono scelti con grande cura per i loro prodotti di altissima qualità realizzati rigorosamente a mano. E’ proprio questo l’elemento vincente del mercatino di Bosentino, che lo differenzia da tutti gli altri: i visitatori possono passare di bancarella in bancarella, non solo ammirando gli oggetti esposti ma incontrando personalmente chi ha ideato e ‘dato vita’ a pezzi davvero unici. Si va dai bijoux agli oggetti di cucito e al ricamo, dalle creazioni in legno alle bellissime ceramiche.

Chi sceglie di regalare una di queste creazioni non dona solo un oggetto ma una vera e propria storia.

L’atmosfera di Artigiani a Bosentino è calda e accogliente e profuma di semplicità, cura del dettaglio e desiderio di creare qualcosa di bello.

Questa manifestazione fa poi rima con creatività e sostenibilità. Particolare attenzione su questo aspetto è stata dedicata ai bambini, che potranno diventare artigiani per un giorno, giocando con la fantasia e con i materiali, dalle mollette alla cera d’api fino agli oggetti di recupero, per imparare non solo la manualità, ma anche l’importanza del riciclo. Maestri per un giorno dei piccoli artisti saranno gli stessi artigiani e volontari, che metteranno a disposizione il loro sapere e le loro mani d’oro.

La magia del Natale passa anche attraverso la possibilità di degustare piatti che profumano di festa e di cucina delle nonne: canederli, orzetto, ‘pinza’ di latte e lucanica, ‘zelten’ sono le proposte messe in tavola dalla Pro Loco, da gustare ascoltando i canti e melodie natalizi.

Le dichiarazioni

Paola Ferrari, Pro Loco Bosentino: “La manifestazione Artigiani a Bosentino è nata oltre 20 anni fa, sulla scia dalla considerazione che nelle nostre case, durante il periodo natalizio, si preparavano dei piccoli capolavori. Questo è lo spirito che muove ancora oggi la manifestazione: artigiani e hobbisti realizzano rigorosamente a mano i loro prodotti. Sono loro stessi a mettersi in gioco nei laboratori dedicati ai bambini per lanciare il messaggio che è davvero bello realizzare con le proprie mani oggetti e regali e che ciò si può fare con poco”.

Chiara Fornasiero, Azienda per il turismo Alpe Cimbra Folgaria Lavarone Luserna Vigolana: “Le Pro Loco e tutte le associazioni che si mettono in gioco per organizzare questo e gli altri eventi del periodo natalizio non lo fanno per la comunità ma per tutti gli ospiti che visitano in questi giorni gli altipiani cimbri, che possono così conoscere tutte le piccole realtà di volontariato che popolano il territorio”.

Dove e quando

8 – 11 dicembre, Artigiani a Bosentino – ore 10-19, palazzetto di Bosentino (ingresso libero)

Eventi speciali

8 , 9, 10, 11 dicembre, Sperimentando: laboratorio per bambini – ore 15, con attività creative per i più piccoli

8 , 9, 10, 11 dicembre Assaporando il Natale – ore 16, con degustazioni di specialità tipiche

*

PRESEPE VIVENTE

Zortea – Canal San Bovo (TN) loc. Busa, domenica 25 dicembre 2022 ore 21

La magia e il mistero della Natività rivivono in un eccezionale spettacolo immersivo, che proietta nella Betlemme di 2000 anni fa

tra decine di figuranti e una scenografia suggestiva

Dopo 14 anni, rivive a Zortea la magia del Presepe Vivente: una lunga tradizione, abbandonata nel 2008 che quest’anno torna notevolmente ampliata grazie al lavoro della Pro Loco di Prade Cicona Zortea, con la collaborazione delle altre Pro Loco del Vanoi (Canal San Bovo, Caoria, Ronco).

Il piccolo e suggestivo borgo del Vanoi diventa teatro di un vero e proprio spettacolo a cielo aperto, ambientato nella suggestiva scenografia di un anfiteatro naturale, immerso nel silenzio e nel buio, con tutta l’illuminazione pubblica spenta e il traffico interrotto. Qui, con un magistrale lavoro di regia, prenderanno vita una decina di episodi della storia della nascita di Gesù, dalla discesa dell’angelo dell’annunciazione, al viaggio di Maria e Giuseppe verso Betlemme, la nascita del Bambino, l’adorazione dei pastori, fino all’arrivo dei Re Magi alla capanna. Il tutto arricchito da spaccati della vita quotidiana del tempo in Palestina: le viuzze della cittadina con le botteghe degli artigiani, gli animali e i bambini per le strade.

Ogni particolare farà immergere lo spettatore nell’atmosfera intrisa di mistero del Natale: le musiche di sottofondo, le luci soffuse, le letture dalle Scritture che accompagnano le scene, i tanti figuranti in costume (oltre 30 solo i bambini), al fine di comunicare un messaggio di continuità e attualità: il mistero della Natività ha senso se diventa contemporaneo, se riusciamo a viverlo nella quotidianità.

A conclusione dello spettacolo le Pro Loco offriranno vin brulè e succo di mela caldo, panettone, pandoro e la tipica pinsa (focaccia povera, che veniva fatta con pane vecchio, uvetta, fichi secchi).

Dove e quando

25 dicembre, Presepe vivente,- ore 20.30, località La Busa, Zortea di Mezzo. Durata: circa 1 h

Altri eventi

28 dicembre, “E ti … de chi situ fìol” – ore 20.30, Casa della Cultura di Zortea, lo scrittore Mariano Berti presenta il suo ultimo libro

2 gennaio, Palle di neve – dalle 14 alle 16, Bar Al Parco Zortea, dalle ore 14.00 alle ore 16.00

6 gennaio, La Befana va a fuoco – dalle 16, parco giochi di Cicona

Le dichiarazioni

Federico Ferlini, presidente della Pro Loco Prade Cicona Zortea: “La Pro Loco di Prade Cicona Zortea, rifondata da poco, ha voluto mettersi in gioco organizzando dopo ben 14 anni di stop il Presepe Vivente, un evento complesso che coinvolge molte parti in causa. Abbiamo però dalla nostra il supporto delle altre Pro Loco e di molte associazioni della Valle del Vanoi; anche tante persone della nostra comunità ci hanno offerto il loro aiuto, mettendosi a disposizione come figuranti in costume”.

*

FAEDO, IL PAESE DEL PRESEPE

Faedo (TN), 3 dicembre 2022 – 5 gennaio 2023

Per il 7° anno, Faedo si trasforma in un presepe a grandezza naturale,

con gli avvolti e le vie del borgo che ospitano deliziosi cammei

della vita rurale di un tempo

Prenderà il via sabato 3 dicembre la 7° edizione di “Faedo, il paese del presepe”, un mese che vedrà il paese trasformarsi nel più grande presepe del Trentino con più di ottanta statue a grandezza naturale. L’installazione, realizzata dalla Pro Loco di Faedo e diffusa lungo le vie del centro storico, tra avvolti e portici, rappresenterà un’edizione rinnovata rispetto agli anni scorsi, con la rivisitazione di alcune scene che raffigurano persone intente a vivere la vita di un tempo.

Questa particolare installazione diventa un tutt’uno con i vari angoli del paese che danno così la sensazione di essere dentro ad un grande presepe. Il legame con le tradizioni è un aspetto che caratterizza il paese di Faedo che riesce sempre a mantenere un forte legame con esse.

Il presepe sarà visitabile h24, poi in alcune date il paese verrà animato dal Mercatino della Stella e da eventi per famiglie.

Il “Mercatino della Stella” propone prodotti artigianali realizzati a mano e prodotti del territorio (nei sabati e domeniche dalle 10 alle 18). Esso verrà allestito negli spazi privati a piano terra delle case del centro storico e anche in casette in legno, andando così a creare un “Villaggio del Natale” in spazi all’aperto. Durante i fine settimana saranno aperte anche due “Casette del Natale”, gestite dalle associazioni di Faedo, che proporranno vin brulè, the caldo, strauben, panini e molto altro.

Ricco il calendario con esibizione di cori, musica itinerante che accompagnerà tutte le domeniche.

Da segnalare domenica 18 alle ore 15.30 uno spettacolo per bambini di “Magico Camillo” e domenica 26 un laboratorio dedicato alle antiche miniere.

Questo lungo periodo natalizio culminerà poi, come vuole la tradizione, il giorno della vigilia dell’Epifania, 5 gennaio, con la tradizionale “Canta della Stella”, evento in cui un lungo corteo di cantori e musicanti percorrerà le vie del paese intonando antichi canti natalizi, recuperati grazie ad un importante studio della tradizione orale.

Viviana Brugnara, presidente della Pro Loco di Faedo “ Il nostro è un evento giovane, ma in questi anni abbiamo cercato di fare rete con istituzioni del territorio per renderlo appetibile anche per chi viene da fuori: e oggi infatti abbiamo visite anche da fuori provincia. Quest’anno inoltre abbiamo voluto lanciare anche un messaggio di sostenibilità: abbiamo infatti distribuito alle famiglie del paese delle luminarie alimentate da pannello fotovoltaico.”

Daniela Finardi, presidente del Consorzio Turistico Piana Rotaliana Königsberg: “ L’evento della Pro Loco di Faedo ci inorgoglisce, è il fiore all’occhiello delle proposte natalizie in Piana Rotaliana. Il suo valore è dato anche dalla storicità dell’evento, che ripropone la Canta della Stella, antica tradizione della nostra regione quasi ovunque andata perduta.”

Clelia Sandri, sindaco del Comune di San Michele all’Adige: “La Pro Loco di Faedo con il suo evento è riuscita a coniugare tradizione, comunità e innovazione. Per questo dall’amministrazione non può che arrivare un plauso. Notevole anche l’attenzione alla sostenibilità dimostrata con le luminarie e con l’utilizzo di tazze riciclabili. e il coinvolgimento a 360 di comunità con associazioni, privati e tutte attività locali (cantine vinicole, etc)”

Dove e quando

dal 3 dicembre al 5 gennaio, Faedo il paese del presepe, installazioni nel centro di Faedo

3 – 4 – 8 – 10 – 11 – 17 – 18 – 24 dicembre, Il Mercatino della Stella, ore 10 – 18, negli avvolti del paese

5 gennaio, La Canta della Stella, ore 17, per le vie del paese

*

SHALOM

PRESEPE VIVENTE CONTEMPORANEO TEATRALIZZATO

Lundo (Comano Terme) – 26,27 e 28 dicembre, dalle ore 16,30 alle ore 20,30

Nei giorni 26, 27 e 28 dicembre dalle 16.30 alle 20.30 il borgo di Lundo si anima accogliendo nelle sue strade e tra le sue case un presepe vivente contemporaneo organizzato dalla Pro Loco di Lundo. Un presepe reso speciale dall’unione tra la storia e il presente. Presepe vivente contemporaneo “Shalom” è il titolo della manifestazione che al suo interno ospita oltre ai vecchi mestieri e le comparse in costume, una rappresentazione teatrale della Natività. Si potrà quindi visitare in autonomia il borgo, arricchito delle bellissime scene del Presepe (dalle 16.30 alle 20.30) e anche assistere alla piece teatrale, che si svolgerà ogni mezz’ora dalle 17.00 alle 20.00: uno spettacolo del tutto originale, a cura del Collettivo Clochart, che trasforma la Natività in un “presepe” dei giorni nostri. Non mancano le arpe della scuola musicale e i cori di montagna, e due locande per accogliere i più golosi e infreddoliti.

Il tema ” contemporaneo” scelto per quest’anno è l’acqua, come risorsa, vita, ma anche portatrice di eventi climatici sempre più critici. Attraverso un video mapping, l’acqua diventa presenza reale all’interno del presepe. In quest’ottica ecco l’Ecomuseo della Judicaria propone “Voci nell’acqua“, un percorso guidato con tre repliche giornaliere alle ore 18.00, 19.00 e 20.00. (ingresso libero con ritrovo all’info point in piazza – per info 379 231 0599).

Il presepe si raggiunge utilizzando il bus navetta gratuito con partenza da Ponte Arche-Piazza del Municipio e da Dasindo-Piazzale Copag, dalle 16.20 alle 21.00.

Le dichiarazioni

Sergio Bortolotti, presidente della Pro Loco Lundo: “ Questo è il primo evento della neonata Pro Loco: per noi era importante che il Natale diventasse un modo per ragionare sul presente, e quindi il nostro presepe unisce tradizione e avanguardia. Nel paese avvolto dall’oscurità, prenderà vita una rappresentazione inaspettata, tra cascate e deserto, con oltre 100 figuranti in costume e la musica delle arpe a riempire i vicoli.”

Dove e quando

26 – 27 e 28 dicembre Shalom presepe vivente – dalle ore 16,30 alle ore 20,30

Gratuito con prenotazione obbligatoria presso info point in piazza a Lundo