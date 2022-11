CONSIGLIO PAT * PRIMA COMMISSIONE: « OK ALLO SCHEMA DI DELIBERA, LA GIUNTA PAT ADOTTERÀ LINEE GUIDA SUL PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO »

16.12 - martedì 29 novembre 2022

Con il sì dei commissari di maggioranza, ma anche di Ugo Rossi, e l’astensione dei consiglieri Zanella, Marini e Tonini, la Prima Commissione consiliare presieduta da Vanessa Masè ha dato via libera oggi allo schema di delibera con cui la Giunta provinciale sta per adottare linee guida sul Partenariato Pubblico Privato. Il P.p.p. è preso in considerazione come forma avanzata di procurement per la realizzazione e gestione, attraverso la collaborazione tra il soggetto pubblico e quello privato, di investimenti e servizi pubblici a vantaggio dell’economia e della società. Questo strumento è previsto e disciplinato dalla legge provinciale 2/2016 ed ora, per la prima volta, segue appunto la formale approvazione di un dettagliato documento tecnico con il quale si aiutano le pubbliche amministrazioni trentine a utilizzare nel migliore dei modi l’opzione del partenariato.

Presente l’assessore Mattia Gottardi – in rappresentanza del presidente Maurizio Fugatti – è stato però il dirigente generale dell’Agenzia provinciale per gli appalti e contratti (apac), Antonio Tita, a illustrare i contenuti delle linee guida appena elaborate da un apposito gruppo di lavoro. Esse prevedono tra l’altro una premialità per le proposte contrattuali che vanno a migliorare le condizioni di lavoro degli addetti; indicano poi come individuare correttamente gli aspetti economico-finanziari del P.p.p.; chiedono alle varie stazioni appaltanti pubbliche di indicare con chiarezza i campi in cui gradiscono ricevere una pluralità di proposte per attivare il partenariato.

I commissari Giorgio Tonini, Ugo Rossi e Alex Marini hanno chiesto chiarimenti e sottolineato che le linee guida sono benvenute e anzi erano attese anche prima di ora.