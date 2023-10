BIDIMEDIA * MEDIA SONDAGGI 1 OTTOBRE: « FDI AL 28,9% / PD 19,8% / M5S 16,5% / LEGA 9,3% / FI 6,8% / AZIONE 3,4% »

19.07 - lunedì 2 ottobre 2023

Media sondaggi 1 ottobre: Conte in forte crescita, continua il calo di FI.

Poche variazioni nella media dei sondaggi italiani a parte due trend già evidenziati nei dati delle settimane passate. Il primo è la crescita del Movimento 5 Stelle, che guadagna nelle ultime 4 settimane 6 decimi e si porta sul 16,5%. Per quanto riguarda il Centrosinistra il PD perde un decimo al 19,8% mentre ne guadagna 2 Alleanza Verdi e Sinistra al 3,4% con Più Europa stabile al 2,4% e quindi un complessivo decimo guadagnato dal centrosinistra al 25,6%. In crescita anche le due componenti dell’ex Terzo Polo, con due decimi in più a testa sia per Azione, ora al 3,8%, che per Italia Viva, al 2,9%.

di Forza Italia. Stando alle intenzioni di voto dei vari istituti italiani FI cede mezzo punto e si porta al 6,8%, due punti sotto il valore che aveva 3 mesi fa. Stabile e ancora saldamente primo partito Fratelli d’Italia al 28,9%. Stabile anche la Lega al 9,3% mentre guadagna 3 decimi Noi Moderati allo 0,9%. Nel complesso il centrodestra vale il 45,9%, in lieve calo di due decimi. Al 42% invece la fiducia nella presidente del consiglio Giorgia Meloni. Per concludere con le opposizioni extra parlamentari, in lieve calo di un decimo Per l’Italia e Unione Popolare, 1,8% e 0,9%, mentre stabile Democrazia Sovrana Popolare allo 0,7%. *

Nota Metodologica, la media considera i sondaggi diffusi nelle 4 settimane precedenti alla data indicata confrontati con la media a 4 settimane precedente. Si considera un solo sondaggio per istituto, il più recente