settimanale “ spy “ * PATRIZIA MIRIGLIANI: « MI DISPIACE PER IL NO DELLA CLERICI, MISS ITALIA NON È UN CONCORSO MORTO »

Miss Italia torna in Rai per festeggiare gli 80 anni di storia, ma senza Antonella Clerici alla conduzione. «Mi è dispiaciuto molto che Antonella si sia tirata indietro, sarebbe stata un’ottima conduttrice», confida la patron del concorso, Patrizia Mirigliani, al settimanale Spy in edicola da venerdì 9 agosto. «Le trattative per tornare in Rai sono state effettivamente complicate, come lo sono sempre quando c’è un cambiamento, ma se qualcuno ha provato a bloccare tutto non lo so e neanche lo voglio sapere. Questo per me è un momento di grande felicità, vorrei lasciare le polemiche alle spalle».

Patrizia Mirigliani ha risposto a chi considera il concorso ormai superato: «Mi viene da sorridere. Miss Italia lo davano per spacciato già negli anni ’60 e ’70. È vero, però, che Instagram ha cambiato i parametri di bellezza, i reality hanno offerto nuove opportunità, la globalizzazione ha complicato il concetto di “ragazza della porta accanto”. Eppure questo non è un concorso morto, continua a raccontare i cambiamenti delle donne e rimane una vetrina importante e qualificata per parlare di bellezza».