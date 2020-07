PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * PERSONALE DOCENTE: « APPROVATO IL BANDO DEL CONCORSO STRAORDINARIO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO »

I termini di iscrizione saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol mercoledì 29 luglio 2020. Approvato il bando del concorso straordinario per il personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado.

La Giunta provinciale ha approvato oggi il bando riferito al concorso straordinario riservato per titoli, per l’assunzione a tempo indeterminato del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado e posti di sostegno, nelle istituzioni scolastiche provinciali a carattere statale della Provincia autonoma di Trento. 41 le classi di concorso contemplate nel bando per un totale di 170 posti di cui 53 nella scuola secondaria di primo grado e 117 nella scuola secondaria di secondo grado. Soddisfazione è stata espressa dall’assessore all’istruzione che in seguito all’approvazione del provvedimento ha sottolineato il valore della stabilizzazione del personale docente, sia per la continuità didattica degli studenti, che per i progetti di vita degli insegnanti stessi.

Il bando è stato strutturato in conformità all’analogo bando di concorso di competenza del Ministero dell’Istruzione. Le date di apertura dei termini per l’iscrizione al concorso saranno pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, mercoledì 29 luglio 2020.

Classi di concorso coinvolte

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

CLASSE CONCORSO Contingente

A022 Italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di I grado 3

A028 Matematica e Scienze 17

A049 Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado 4

A077 Lingua e cultura ladina, storia ed educazione civica, geografia, nella scuola secondaria di primo grado con lingua di insegnamento ladina 1

AD25 Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di I grado (TEDESCO) 1

AC56 Strumento musicale I grado (Clarinetto) 1

AK56 Strumento musicale (Saxofono) 1

AN56 Strumento musicale I grado (Violoncello) 1

ADDM Sostegno scuola secondaria di I grado 24

=====

TOTALE 53

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

CLASSE CONCORSO Contingente

A002 Design dei metalli, dell’oreficeria, delle pietre dure e delle gemme 1

A007 Discipline audiovisive 1

A008 Discipline geometriche, architettura, design d’arredamento e scenotecnica 1

A011 Discipline letterarie e latino 10

A012 Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado 8

A014 Discipline plastiche, scultoree e scenoplastiche 1

A015 Discipline sanitarie 1

A020 Fisica 3

A026 Matematica 1

A027 Matematica e fisica 5

A033 Scienze e tecnologie aeronautiche 1

A037 Scienze e tecnologie delle costruzioni, tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 1

A040 Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche 6

A041 Scienze e tecnologie informatiche 14

A042 Scienze e tecnologie meccaniche 6

A047 Scienza matematiche applicate 1

A048 Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado 10

A050 Scienze naturali, chimiche e biologiche 15

A057 Tecnica della danza classica 1

A058 Tecnica della danza contemporanea 1

A059 Tecniche di accompagnamento alla danza e teoria e pratica musicale per la danza 1

AA24 Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (FRANCESE) 1

AB24 Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (INGLESE) 6

AD24 Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (TEDESCO) 5

AI24 Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (CINESE) 1

BB02 Conversazione in lingua straniera (INGLESE) 1

B003 Laboratori di fisica 1

B012 Laboratori di scienze e tecnologie chimiche e microbiologiche 1

B014 Laboratori di scienze e tecnologie delle costruzioni 2

B015 Laboratori di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche 3

B016 Laboratori di scienze e tecnologie informatiche 1

B017 Laboratori di scienze e tecnologie meccaniche 6

=====

TOTALE 117

*

Chi può partecipare

L’ammissione al concorso è riservata ai candidati, anche già assunti in ruolo, in possesso, entro la data di scadenza del termine di presentazione della domanda, congiuntamente dei seguenti requisiti:

a. aver svolto, tra l’anno scolastico 2008/2009 e l’anno scolastico 2019/2020, su posto comune o di sostegno, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Il servizio svolto su posto di sostegno in assenza di specializzazione è considerato valido ai fini della partecipazione alla procedura, fermo restando quanto previsto alla lettera b;

b. aver svolto almeno un anno di servizio, tra quelli di cui al punto precedente, nella specifica classe di concorso o tipologia di posto per la quale si concorre;

c. titolo di studio per l’accesso all’insegnamento della specifica classe di concorso

d. per l’accesso ai posti di sostegno il titolo di accesso alla procedura e l’ulteriore specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per il relativo grado.

Articolazione della procedura

La procedura straordinaria consiste in una prova scritta e nella successiva valutazione dei titoli. Alla prova scritta è assegnato un punteggio massimo di 80 punti; alla valutazione dei titoli un punteggio massimo di 20 punti.

Presentazione delle domande di ammissione

La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata e presentata con modalità online, collegandosi al portale tematico della scuola trentina www.vivoscuola.it nell’area dedicata: “ CONCORSI Personale della scuola”. L’accesso alla domanda online deve avvenire tramite la Carta Nazionale dei servizi (CNS) o la Carta Provinciale dei servizi (CPS) oppure tramite SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale.