FEDERCASSE * NUOVE NORME CONTRASTO COVID: « RICORDIAMO LA PIENA DISPONIBILITÀ SENZA VINCOLI E LIMITI DELLA RETE DI 5 MILA “SPORTELLI AUTOMATICI” (ATM) BCC – CASSE RURALI E CASSE RAIFFEISEN »

Federcasse, in relazione all’entrata in vigore delle nuove normative per il contrasto alla diffusione del Covid-19 e a quanto concordato con le Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali in merito alle modalità di accesso alle proprie filiali con l’Accordo del 28 gennaio scorso, desidera ricordare ed evidenziare la capillarità e la costante disponibilità su tutto il territorio nazionale anche della rete di sportelli automatici sempre a disposizione, senza limiti e vincoli, delle Banche di Credito Cooperativo, delle Casse Rurali e delle Casse Raiffeisen.

Oltre ai 4.155 sportelli “fisici”, sono 5.784 gli sportelli automatici ATM – noti anche come Bancomat – messi a disposizione dei propri soci e clienti, ma anche dei clienti delle altre banche per effettuare di continuo operazioni di prelievo, di versamento, di pagamento e per richiedere informazioni sul proprio conto corrente.