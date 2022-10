PAT * EDILIZIA SCOLASTICA: « AUMENTO PROGRAMMAZIONE DI SPESA, ADEGUATI I COSTI DEGLI INTERVENTI SU SEI EDIFICI »

07.07 - sabato 29 ottobre 2022

Aggiornato il piano per l’edilizia scolastica per oltre 2,5 milioni.Adeguati i costi degli interventi su sei edifici grazie all’aumento della programmazione della spesa. Aggiornato il costo di alcuni interventi previsti nel Piano straordinario degli investimenti di edilizia scolastica. Con un provvedimento approvato su proposta del presidente Maurizio Fugatti la Giunta provinciale ha approvato l’aumento della programmazione della spesa relativamente agli interventi su sei scuole, aggiornando le risorse assegnate con l’assestamento di bilancio, per esigenze tecnico-amministrative.

“Abbiamo aumentato complessivamente di 2 milioni e 570 mila euro la spesa totale programmata rispetto all’aggiornamento del Piano per gli investimenti dello scorso giugno, che adesso ammonta ad oltre 167 milioni. Crediamo che questo rappresenti un segnale di attenzione non solo verso il mondo scolastico, che necessita di strutture sempre moderne e adeguate alle esigenze didattiche e di sicurezza, ma anche verso le aziende che in questo momento si trovano a sostenere i maggiori costi a causa della crisi”, ha detto Fugatti.

Gli interventi che sono stati adeguati dal punto di vista degli investimenti riguardano l’ampliamento e l’adeguamento alle norme antisismiche del Liceo A. Maffei di Riva del Garda; la ristrutturazione e l’ampliamento dell’Istituto d’arte Vittoria di Trento; la realizzazione del nuovo liceo Russell di Cles; l’aggiornamento della spesa per l’aggiornamento dei prezzi per la realizzazione nuova sede dell’I.F.P. Pertini di Trento; la realizzazione della struttura prefabbricata dell’ITT Marconi di Rovereto; la progettazione definitiva ed esecutiva relativa all’opera di ampliamento dell’I.F.P. Alberghiero di Levico.