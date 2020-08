LEGA – CAMERA DEPUTATI * DICHIARAZIONI ON. BRAMBILLA: CATTOI – LOSS –  SUTTO, « AFFERMAZIONI FUORI DALLA REALTà, PERSONA CHE NON CONOSCE IL PROBLEMA DELLA CONVIVENZAUOMO-ORSO »

Trentino, Lega: “Onorevole Brambilla non conosce problema orsi. “Le affermazioni dell’onorevole Brambilla sono decisamente fuori dalla realtà e fatte da una persona che dimostra di non conoscere il problema della convivenza tra uomo e orso. Prima di esprimere qualsivoglia commento nell’attuale gestione del progetto Life Ursus, sarebbe utile che ella trascorresse qualche giorno sulle montagne trentine in modo da poter apprendere direttamente dagli allevatori e dai cittadini che le abitano, la reale situazione odierna.

Il numero di orsi presenti in Trentino è senza dubbio eccessivo e ciò comporta troppe aggressioni, sia nei confronti del bestiame predato (ma forse per l’on. Brambilla questi sono animali di serie B) che per l’uomo. Dobbiamo attendere che ci scappi il morto prima di intervenire? La Provincia di Trento rimane quindi in attesa che il ministro Costa, dopo l’apertura circa il trasferimento di esemplari altrove, passi presto dalle parole ai fatti”.

Lo dichiarano i deputati trentini della Lega Diego Binelli, Vanessa Cattoi, Martina Loss e Mauro Sutto, replicando alle affermazioni dell’onorevole Michela Vittoria Brambilla sulla gestione dell’emergenza orsi in Trentino.