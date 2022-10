CARABINIERI.IT * ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO: « 19 ORDINANZE DI MISURE CAUTELARI A BARI – TARANTO – PALERMO, CON ACCUSA DI CORRUZIONE E SCAMBIO ELETTORALE POLITICO »

07.46 - mercoledì 26 ottobre 2022

BARI, TARANTO E PALERMO: IN CORSO DI ESECUZIONE UN’ORDINANZA DI CUSTODIA CAUTELARE NEI CONFRONTI DI 19 PERSONE PER ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO, ESTORSIONE, ASSOCIAZIONE FINALIZZATA ALLO SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI, ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE FINALIZZATA ALLA CORRUZIONE ELETTORALE E SCAMBIO ELETTORALE POLITICO-MAFIOSO.

Dalle prime luci dell’alba, nelle provincie di Bari, Palermo e Taranto, è in corso l’esecuzione di un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali nei confronti di 19 soggetti (di cui 17 in carcere e 2 agli arresti domiciliari) – emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del locale Tribunale, su richiesta di questa Procura della Repubblica/Direzione Distrettuale Antimafia.

Maggiori dettagli sull’operazione saranno forniti nel corso della conferenza stampa, che si terrà presso la Procura della Repubblica alle ore 10:30, presieduta dal Procuratore della Repubblica di Bari e alla presenza dei rappresentanti delle Forze di Polizia.