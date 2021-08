VVF VOLONTARI POZZA DI FASSA (TN) * INTERVENTI: « FURGONE PARCHEGGIATO SENZA AUTISTA SI RIBALTA PER UN GUASTO AL FRENO A MANO / PANDA FINISCE CONTRO IL GUARD-RAIL, FERITA LA PERSONA »

Sono stati allertati questa mattina, alle 7 e 40, dopo che un furgone si è ribaltato in località Vidor. Tempestivo l’intervento dei pompieri, che hanno provveduto a rimuovere il mezzo e a mettere in sicurezza e pulire la sede stradale. Fortunatamente non si registrano feriti: il mezzo era parcheggiato (senza che l’autista fosse a bordo) quando si è mosso a causa di un guasto al freno a mano. Per il corpo si è trattato della seconda selettiva urgente nel giro di poche ore, dopo che ieri pomeriggio, poco prima delle 15, sulla SS 48 una Panda è finita contro il guard-rail prima di ribaltarsi, richiedendo l’intervento congiunto dei volontari di Pozza e di quelli di Mazzin. Ferita la persona a bordo.

Foto: Vigili Del Fuoco Volontari di Pozza di Fassa – Studafech da Poza