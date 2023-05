UIL SCUOLA * AUTONOMIA DIFFERENZIATA: D’APRILE, « RAGGIUNTE 50 MILA FIRME PER PORTARE IN PARLAMENTO LA PROPOSTA DI LEGGE CONTRO LA REGIONALIZZAZIONE »

20.49 - venerdì 5 maggio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Anche grazie alle firme raccolte in Trentino. Grande risultato contro l’autonomia differenziata. È ufficiale: abbiamo raggiunto le cinquantamila firme necessarie per portare in Parlamento la proposta di legge popolare contro la regionalizzazione della scuola”. A dare l’annuncio in diretta è Giuseppe D’Aprile alla fine della trasmissione “la Voce del Sindacato”, la trasmissione di “La Voce della Scuola” condotta da Diego Palma e Doriana D’ Elia.

Anche in Trentino la UIL Scuola esulta.

Di Fiore: “Grazie alla nostra organizzazione sindacale nazionale, abbiamo raccolto le firme necessarie. Noi qui in Trentino, dove il personale scolastico ha firmato in gran numero a sostegno dell’iniziativa popolare, siamo testimoni come una differenziazione localistica della scuola non porta al miglioramento dell’offerta formativa, perché comprime l’autonomia scolastica e la libertà di insegnamento” Alcuni esempi, continua la UIL Scuola.

“

Vi ricordate l’obbligo dell’insegnamento della cosiddetta storia locale? Il rispolvero della figura di Andreas Hofer? Le intrusioni politiche continue sui campi della metodologia?

I corsi sull’educazione affettiva o sessuale… sì o no? Ora la carriera docenti?”

D’Aprile: “Sono migliaia i cittadini che hanno dato il loro sostegno alla raccolta firme, dimostrando così quanto la scuola rappresenti un bene comune e l’importanza fondamentale che riveste per tutto il Paese. È un grande risultato frutto di tante assemblee e incontri con migliaia di lavoratori che conoscono davvero la scuola italiana, che la fanno funzionare tutti i giorni con passione e responsabilità, in ogni istituto del nostro Paese. Per questo voglio ringraziare l’impegno di questi mesi, di tutti. “Ora potrà finalmente cominciare il suo iter tra commissioni, audizioni ed aula”.

Lo ha ribadito il Segretario Generale di Uil Scuola Rua, a ulteriore commento della raccolta di firme contro l’autonomia differenziata per la scuola. Fino al 9 maggio sarà ancora possibile sottoscrivere online la proposta di legge costituzionale di iniziativa popolare “Modifica dell’articolo 116 comma 3 della Costituzione, concernente il riconoscimento alle Regioni di forme e condizioni particolari di autonomia, e dell’art. 117, commi 1, 2 e 3, con l’introduzione di una clausola di supremazia della legge statale, e lo spostamento di alcune materie di potestà legislativa concorrente alla potestà legislativa esclusiva dello Stato”.