SEN. CONZATTI (IV) * G20: « UN PASSO NELLA STORIA, È LA PRIMA VOLTA CHE VIENE CELEBRATA UNA CONFERENZA SUI DIRITTI DELLE DONNE DURANTE LA PRESIDENZA ITALIANA »

Dal G20 delle donne fatti e non parole. “Il G20 di oggi segna un passo nella storia perché è la prima volta che viene celebrata una conferenza sui diritti delle donne proprio durante la presidenza italiana.

Un fatto urgente nel momento in cui l’Afghanistan pone al centro il tema della dignità e della libertà delle donne e importante perché l’Italia in questo modo si schiera apertamente e con parole potenti del presidente Draghi, in prima linea per la parità di genere. Chi si occupa di parità conosce i numeri e sa che ancora oggi, anche in Italia, la condizione delle donne è molto diseguale.

Lo è a casa, nel lavoro, nelle opportunità, lo è anche nel rischio di subire violenza. Bisogna fare molto di più. Ci aspettiamo da questo G20 fatti concreti perché i risultati devono arrivare e devono arrivare in tempi brevi” così la senatrice di Italia Viva Donatella Conzatti Segretaria della commissione bilancio e della commissione sul femminicidio di Palazzo Madama