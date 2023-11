MEF * MINISTERO ECONOMIA FINANZE: « RACCOLTA ORDINI PER CESSIONE 251.937.942 AZIONI ORDINARIE DI BANCA MONTE PASCHI SIENA / MPS, CORRISPONDENTI A 20% CAPITALE SOCIALE »

18.24 - lunedì 20 novembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione)

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (“MEF”) comunica di aver avviato una procedura accelerata di raccolta ordini (“Accelerated Book Building – ABB”) per la cessione di n. 251.937.942 azioni ordinarie di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (di seguito “MPS” o la “Banca”) corrispondenti a circa il 20% del capitale sociale della Banca, attraverso un consorzio di banche costituito da BofA Securities Europe SA, Jefferies GmbH e UBS Europe SE in qualità di Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners, con l’obiettivo di promuovere il collocamento delle suddette azioni presso investitori qualificati in Italia e investitori istituzionali esteri.

Nell’ambito dell’operazione è previsto che il MEF si impegni con i Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners a non vendere sul mercato ulteriori azioni della Banca per un periodo di 90 giorni senza il consenso degli stessi Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners e salvo esenzioni, come da prassi di mercato.

I termini finali dell’operazione saranno comunicati al termine del collocamento.

