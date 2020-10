PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO – PROTEZIONE CIVILE * COVID-19: « NELLE SCUOLE REGISTRATI COMPLESSIVAMENTE 79 CASI DI POSITIVITà AL CORONAVIRUS »

Covid-19 nelle scuole, 79 casi nell’ultima settimana. Protezione civile -Sono complessivamente 79 i casi di positività registrati la scorsa settimana negli istituti in lingua italiana e tedesca della provincia di Bolzano.

Nelle scuole italiane sono stati segnalati 33 casi. I dati fanno riferimento al periodo compreso tra giovedì 15 ottobre e oggi (20 ottobre). Nella scuola dell’Infanzia sono stati registrati tre casi di positività, con otto sezioni che sono state poste in quarantena. Nelle scuole primarie sono otto i casi positivi, con nove classi in quarantena. Nelle scuole secondarie di primo grado sono sedici i casi positivi, con tre classi poste in quarantena. Permane la chiusura, fino al termine di questa settimana, della scuola “Ada Negri” di Bolzano, dove sono stati accertati otto casi di positività. All’interno dell’istituto saranno eseguiti, entro la settimana, dei test antigenici rapidi per Sars Cov-2, come ulteriore misura di prevenzione nei confronti degli alunni e del personale.

Il dato complessivo riguardante infine le scuole superiori evidenzia sei casi di positività e tre classi poste in quarantena. Al Liceo Classico “Carducci” di Bolzano proseguiranno, fino al termine di questa settimana, le lezioni a distanza per tutti i ragazzi. Non esistono, al momento, dati ufficiali riguardanti i casi di positività, che saranno comunicati una volta che il Dipartimento provinciale di Prevenzione fornirà alla dirigente dell’Istituto l’esito definitivo dei test rapidi a tappeto, effettuati su tutti gli studenti lo scorso fine settimana. Al “Carducci” le lezioni in presenza riprenderanno lunedì 26 ottobre, salvo indicazioni contrarie da parte dai competenti uffici sanitari.

“In questo momento molto delicato – sottolinea l’assessore alla scuola italiana Giuliano Vettorato – invito nuovamente cittadine e cittadini ad affidarsi alle sole notizie comunicate dal canale istituzionale della Provincia, per evitare la diffusione di informazioni scorrette o non precise”. ( imn allegato la tabella con tutti i casi segnalati per singolo istituto di ogni ordine e grado nelle scuole in lingua italiana).

46 casi nelle scuole in lingua tedesca

La Sovritendenza in lingua tedesca ha segnalato al Ministero dell’Istruzione che nelle scuole di propria competenza, tra lunedì 12 e venerdì 17 si sono registati 46 casi, 18 dei quali tra scuole materne e elementari, 28 nelle scuole medie e superiori. 195 i bambini in quarantena nel primo ciclo e 241 i ragazzi del secondo ciclo.