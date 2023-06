ASSESSORE PAT GOTTARDI RISPONDE A ROSSATO (FDI) * CARENZA AUTOBUS: « “TRENTINO TRASPORTI” SI STA ATTIVANDO, PER RECUPERARE NUOVE UNITÀ NEGLI ORGANICI »

06.56 - giovedì 15 giugno 2023

Interrogazione: sulle criticità del trasporto pubblico urbano nella città di Trento. Giornalmente, molti sono i cittadini che scelgono di avvalersi dei mezzi di trasporto pubblico per gli spostamenti all’interno del territorio della città di Trento. Recentemente, sono giunte numerose segnalazione alla scrivente circa alcuni disservizi che starebbero coinvolgendo il trasporto urbano, soprattutto in relazione alla mancata erogazione del servizio da parte di alcune corse in orari da considerarsi importanti, in particolar modo per l’utenza che sceglie di utilizzare i mezzi pubblici per recarsi sul luogo di lavoro. Si citano, a mero titolo esemplificativo, le mancate erogazioni relative alle corse dell’autobus n. 11, che pare abbi saltato la corsa delle 13:39 dal capolinea di Spini di Gardolo verso la città lo scorso 21 aprile, fatto che si sarebbe ripetuto il 2 maggio con la corsa delle ore 6:30 del mattino.

E’ bene ricordare che la stampa ha recentemente dato notizia dell’attuale difficoltà – da parte di Trentino Trasporti – nel riuscire a reperire personale. Si consideri tuttavia l’importanza di riuscire a limitare – per quanto possibile – i disagi per l’utenza, potenziando altresì la comunicazione in merito a eventuali carenze di servizio.

Tutto ciò premesso, si interroga il Presidente della Provincia per sapere:

1. se sia a conoscenza della problematica sopraesposta;

2. quali siano le motivazioni che hanno portato – negli scorsi mesi – all’improvvisa e temporanea soppressione di alcune corse del trasporto pubblico urbano della città di Trento;

3. quali azioni sono state messe in atto – oppure sono in fase di programmazione – per limitare i disagi alla cittadinanza, sia in termini di potenziamento del servizio di trasporto pubblico, che di miglioramento della comunicazione.

A norma di regolamento si chiede risposta scritta.

*

Cons. Katia Rossato

Risposta ad Interrogazione

Con riferimento all’interrogazione in oggetto si forniscono di seguito le informazioni richieste.

Le difficoltà legate al reclutamento del personale, rese note anche dalla stampa, sono diffuse e trasversali ed incidono sull’attività di tutte le aziende italiane che esercitano TPL. Tale situazione, combinata con la necessità di garantire la copertura degli usuali livelli di servizio, rende meno agevole l’erogazione di ferie a lavoratori portando come conseguenza la necessità di rimodulare i servizi.

Va segnalato che la problematica delle assenze del personale è riconducibile principalmente all’onda lunga del Covid, in quanto, all’epoca, per sopperire alla mancanza di autisti, si era reso necessario differire e ridimensionare l’assegnazione delle ferie per taluni lavoratori.

Peraltro in una situazione che già vedeva l’organico dell’urbano di Trento carente di diverse unità per le difficoltà sistemiche di reclutamento sopra ricordate, si è manifestato, a servizio già programmato, un picco anomalo di assenze per malattia che, combinato con i congedi parentali e di altra natura normativa, non ha consentito di coprire tutti i turni, nonostante l’impiego di tutte le riserve e persino dei verificatori di titoli di viaggio idonei alla mansione di autista, e l’azzeramento delle concessioni delle ferie richieste.

Ora la Società Trentino trasporti si sta attivando, oltre che per un piano di concessioni programmate di ferie che dovrebbe condurre allo smaltimento progressivo dell’arretrato accumulato e che dovrebbe essere completato entro l’estate, per recuperare nuove unità da immettere negli organici del servizio urbano a seguito della selezione del personale in corso, oltre ad una rimodulazione, da concordare con il Comune di Trento competente nell’affidamento del servizio, dei servizi nel periodo estivo non scolastico al fine di riequilibrare l’intero sistema garantendo nel contempo la regolarità del servizio.

Cordiali saluti.

*

F.to – avv. Mattia Gottardi –