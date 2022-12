COMUNE TRENTO * FESTIVITÀ: « IN PIAZZA DUOMO COLLOCATA SULL’ALBERO UNA PALLA DI NATALE, SEGNO DI VICINANZA DELLA POLIZIA DI STATO »

11.47 - venerdì 09 dicembre 2022

La decorazione natalizia della polizia per il grande abete in piazza Duomo. L’assessora Monica Baggia e il questore vicario Luigi Di Ruscio hanno appeso stamattina sull’albero di Natale di piazza del Duomo una decorazione natalizia della polizia di Stato, una grossa palla di Natale rossa in pendant con le altre che già abbellivano l’abete. Con questo gesto simbolico si è voluto sottolineare il costante impegno delle forze dell’ordine al servizio dei cittadini e a garanzia della sicurezza anche sotto le festività.