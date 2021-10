AVV. VALCANOVER * COLTIVAZIONE CANNABIS TERAPEUTICA: « IL SOTTOSEGRETARIO COSTA HA ANNUNCIATO CHE TRA POCO SARANNO PRONTI I BANDI, UN’OPPORTUNITÀ PER IL TN-ALTO ADIGE/SÜDTIROL »

Ospite alla trasmissione Mi manda Rai3, il sottosegretario alla Salute Andrea Costa ha annunciato che “nelle prossime settimane saranno pronti i bandi per la coltivazione di cannabis terapeutica ad uso medico da parte di aziende pubbliche e private”.

Costa entrando nel dettaglio ha quindi spiegato: “Stiamo varando dei bandi che diano la possibilità di coltivare cannabis ad uso medico anche ad aziende private e pubbliche per essere in grado di raggiungere l’obiettivo di essere autosufficienti nell’ambito della produzione. Questo – ha detto durante la trasmissione Rai – è un tema che stiamo affrontando insieme al ministero dell’agricoltura e al ministero dell’interno, siamo a buon punto del percorso”.

“Confido – ha spiegato Costa – che nelle prossime settimane si possano avviare questi bandi che diano il via alla produzione nel nostro paese. Per quanto riguardava la predisposizione dei bandi siamo già a buon punto. Io credo che lo stato nel momento in cui approva una legge che garantisce dei diritti debba impegnarsi affinché questi diritti siano garantiti”.

Fin qui la dichirazione del Ministro Costa riportata dai media e resa ieri in televisione.

Ripropongo alla attenzione della politica trentina ma anche sudtirolese – Presidenti delle Giunte Fugatti (che già in passato aveva scritto qualcosa in merito) e Kompatscher ai Consiglieri provinciali del Trentino e del Suedtirol Alto Adige la questione affrontata dal Ministro.

Per la provincia di Trento vi é una prima possibilità (come già suggerito in passato) di coinvolgere – nel pubblico – l’Istituto MACH di San Michele all’Adige. Per la Provincia di Bolzano il centro di sperimentazione agricola di Lainburg.

*

Avv. Fabio Valcanover