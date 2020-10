CARABINIERI – BORGO VALSUGANA (TN) * POLIGONO DI TIRO – STRIGNO: « DA OGGI I MILITARI DEL TRENTINO POTRANNO PER I PROPRI ADDESTRAMENTI USUFRUIRE DI UNA REALTà LOCALE DI ECCELLENZA »

Dopo la firma, lo scorso 7 ottobre del protocollo d’intesa tra il Comando Provinciale di Trento e la Sezione di Strigno del Tiro a Segno Nazionale, sottoscritto dal Comandante e dal Presidente del poligono, Dott. Ferruccio INAMA, oggi i Militari del Trentino si sono addestrati e continueranno a farlo prioritariamente presso questa struttura.

Il protocollo, nato dalla proficua collaborazione tra il Presidente del poligono, i responsabili della locale Stazione e Compagnia, con il supporto dell’amministrazione comunale di Castel Ivano, proprietaria dell’immobile, permetterà all’Arma Trentina di usufruire di una realtà locale di eccellenza, ben organizzata e dalle caratteristiche organiche e tecnico balistiche, aderenti agli elevati standard di addestramento, previsti per una Forza Armata di Polizia, a competenza generale.

Alla prima giornata di tiro, sono intervenuti oltre ai due firmatari della convenzione, anche il Sindaco, Dott. Alberto VESCO, che ha tenuto a sottolineare la soddisfazione dell’amministrazione per questo inizio di sinergica collaborazione tra organizzazioni pubbliche, con lo scopo di implementare la sicurezza sul territorio e porre a sistema le eccellenze locali.

La propositiva convenzione, funzionale agli obiettivi di economicità della pubblica amministrazione, efficienza e efficacia anche sul piano operativo, permetterà nel prossimo triennio una virtuosa sinergia, che garantirà risparmi gestionali, oltre che incrementi in termini di addestramento e di formazione a entrambe le realtà coinvolte, sia per la compagine militare che per il personale civile.