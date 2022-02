CONSIGLIO PAT * COMMISSIONE INDAGINE AFFIDAMENTO MINORI: FERRARI (PD) E DALZOCCHIO (LEGA), « IN ELABORAZIONE LA RELAZIONE FINALE ED UNA PROPOSTA DI MOZIONE, DA SOTTOPORRE AL LEGISLATIVO »

16:16 - 14/02/2022

La Commissione speciale d’indagine sull’affidamento dei minori si avvia a concludere il mandato ricevuto dal Consiglio provinciale nel dicembre 2019 con un giudizio positivo sui servizi offerti in Trentino. Ferrari (Pd) e Dalzocchio (Lega) tireranno le fila del lavoro per elaborare la relazione finale e preparare una proposta di mozione da sottoporre all’assemblea legislativa

La Commissione speciale di indagine in materia di affidamento di minori presieduta da Mara Dalzocchio (Lega) si avvia alla conclusione del proprio lavoro. In particolare è stato deciso il metodo per preparare la relazione finale sull’attività da presentare al Consiglio provinciale. L’organo consiliare temporaneo insediatosi nel dicembre 2019 e che terminerà nei prossimi mesi il mandato ricevuto dall’assemblea legislativa, ha incontrato e ascoltato in questi due anni tutti i soggetti interessati al tema e ha effettuato diversi sopralluoghi nei vari centri del territorio provinciale che si occupano di minori in affido. Ora si tirano le somme del lavoro. Fin d’ora è emerso dai consiglieri che il testo della relazione evidenzierà un giudizio positivo sui servizi offerti sia dalla Provincia sia dal Terzo Settore che nel Trentino si dedicano sinergicamente all’accoglienza e alla formazione dei bambini e dei ragazzi loro affidati. Preannunciata anche una proposta di mozione condivisa che la Commissione sottoporrà all’aula.

Dalzocchio ha segnalato l’importanza di questa fase terminale con cui l’organo consiliare concluderà il proprio mandato nei prossimi mesi. E ha poi presentato una proposta di indice della relazione finale. Il testo – ha sintetizzato la presidente – ricorda le finalità della Commissione nonché le normative in materia di accoglienza dei minori, menziona i soggetti ascoltati e le strutture visitate e formula alcune proposte migliorative emerse dall’indagine. Dalzocchio ha anche informato che l’assessore Segnana trasmetterà alla Commissione i dati aggiornati del settore affidamento minori.

Sara Ferrari (Pd) ha osservato che non sono emersi problemi oggettivi dal servizio dedicato agli affidi e al benessere dei minori, ma possibili ambiti di miglioramento che riguardano problemi sociali molto più ampi indagati dalla Commissione. Da qui potrebbe scaturire, secondo la consigliera, una proposta di mozione da sottoporre come Commissione al Consiglio provinciale. In concreto Ferrari ha suggerito di analizzare insieme alla presidente tutti i verbali dell’organismo, per arrivare a una sintesi che consenta poi di formulare una proposta di mozione che tutti potrebbero sottoscrivere.

Dalzocchio ha condiviso la proposta per mettere al corrente il Consiglio del notevole lavoro svolto, evidenziando che a partire dal tema degli affidi si è arrivati ad occuparsi del più ampio sistema dei servizi sociali. Dall’indagine sono emersi a suo avviso alcuni vuoti normativi e delle criticità che la Commissione ha raccolto e che ora ha il dovere di segnalare al Consiglio per contribuire a migliorare ulteriormente le cose. In ogni caso per Dalzocchio il lavoro dell’organismo ha permesso di appurare la buona qualità dei servizi offerti nel Trentino in questo campo, a differenza che in altre regioni.

Lucia Coppola (Misto-Europa Verde) ha ricordato di essere partita un po’ dubbiosa sull’utilità di questa Commissione speciale, ma di essersi poi resa conto che questo “viaggio” nel mondo dei minori in affido poteva permettere di portare alla luce una realtà importante. Quello della Commissione non è stato quindi un lavoro inutile. Giusto quindi restituire con la relazione al Consiglio un quadro che risulti il più accurato possibile. Bene quindi, per Coppola, la proposta della vicepresidente Ferrari di collaborare con la presidente Dalzocchio a un’analisi dei verbali, rilevando le tante positività emerse, in particolare dagli operatori che si occupano dei minori in affido.

Dalzocchio ha espresso soddisfazione per l’impegno profuso da tutti i commissari su un tema come questo, che non deve dividere ma accomunare tutti per trovare percorsi migliori da intraprendere. Non capita spesso – ha osservato – che una Commissione veda tutti i componenti orientati nella stessa direzione, avendo toccato con mano le situazioni e ascoltato direttamente gli operatori che se ne occupano quotidianamente.

Pietro De Godenz (UpT) ha giudicato “un arricchimento” il lavoro della Commissione e ha espresso la speranza che questo venga alla luce nella relazione finale. “Abbiamo in Trentino un sistema che funziona – ha aggiunto – in cui le criticità sono davvero poche. I sopralluoghi della Commissione hanno permesso di cogliere l’entusiasmo degli operatori impegnati in questa missione con i minori e le loro famiglie. Per De Godenz l’attività dell’organo consiliare ha permesso di accertare che “il sistema degli affidi è stato costruito in tutti questi anni in modo corretto. Non vi sono le situazioni strane o spiacevoli riscontrate in altre regioni. Il consigliere ha infine apprezzato la proposta della vicepresidente di redigere il documento insieme a Dalzocchio.

Dalzocchio e Ferrari hanno condiviso l’opportunità di definire assieme una bozza di relazione da trasmettere ai commissari perché questi possano poi far pervenire le loro considerazioni e i loro eventuali contributi.

Dal canto suo Emanuela Tonolli, del Servizio politiche sociali della Provincia, ha assicurato che fornirà i dati aggiornati del settore relativi agli anni 2020 e 2021.