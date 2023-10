DALZOCCHIO (LEGA) * SANITÀ TRENTINA: « DATI “SOLE24ORE“, LA NOSTRA PROVINCIA SI COLLOCA AL PRIMO POSTO IN ITALIA (PER AREA OSPEDALIERA) »

06.44 - martedì 3 ottobre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all'Agenzia Opinione)

I dati pubblicati dal Sole24ore dimostrano come in questi cinque anni di governo della Lega la sanità in Trentino ha retto. Come Lega si è affrontata la situazione con particolare attenzione, ottenendo risultati anche in periodi difficili come quello della pandemia. La nostra provincia si colloca al primo posto in Italia per quanto riguarda l’area ospedaliera e la prevenzione e questa nota di merito è dovuta all’impegno di medici e infermieri.

Uno degli indicatori principali che rileva la tenuta del sistema della sanità trentina riguarda i tempi di attesa per le visite che si erano accumulate durante il Covid: si sta ancora lavorando a ciò per accorciare ulteriormente i tempi d’attesa ma si va in una direzione positiva. Grazie all’aumento progressivo della capacità del sistema sanitario trentino di “assolvere” alle richieste entro i tempi stabiliti per i diversi Rao, la “griglia” di accesso alle prestazioni specialistiche ambulatoriali, si sono ottenuti risultati incoraggianti.

I dati pubblicati lo scorso agosto sono testimonianza di come la Lega abbia posto massima attenzione nel cercare di migliorare il sistema sanitario provinciale così come promesso nella campagna elettorale del 2018.

