FEM * CONCORSO VINI TERRITORIO: «DUE GIORNATE DI DEGUSTAZIONI E 150 LE ETICHETTE IN GARA, MANIFESTAZIONE AUTORIZZATA DAL MASAF (16-17/5)»

11.55 - lunedì 13 maggio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Giovedì 16 e venerdì 17 maggio, alla Fondazione Edmund Mach di San Michele all’Adige, è in programma la settima edizione del concorso dedicato ai vini del territorio. Due giornate di degustazioni a cura della commissione composta da trenta esperti che valuterà le 150 etichette in gara provenienti da tutta la regione. Giovedì 16 maggio, alle 9, è prevista l’apertura dei lavori, presso il Palazzo della Ricerca e Conoscenza, con l’assegnazione del premio intitolato all’ex professore Sergio Ferrari.

La manifestazione è un concorso ufficiale autorizzato dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Un evento che anno dopo anno ha saputo collocarsi in un posto di rilievo nelle manifestazioni a carattere enologico. Organizzato dal Centro Istruzione e Formazione con il patrocinio dei comuni di San Michele, Mezzocorona e Mezzolombardo e la collaborazione di Assoenologi sezione Trentino e sezione Alto Adige, Museo etnografico trentino e Consorzio Turistico Piana Rotaliana Königsberg, il concorso si presenta come opportunità per promuovere la qualità dei vini provenienti dai vitigni autoctoni o dalle interpretazioni territoriali di vitigni internazionali. Intende valorizzare e promuovere la qualità dei vini a DOP e IGP del territorio Trentino Alto Adige/Südtirol e far conoscere quei vitigni che al di fuori dei confini provinciali non hanno ancora grande notorietà pur essendo qualitativamente validi.

L’evento si propone come opportunità didattica per gli studenti del Corso Enotecnico per iniziare a prendere confidenza con i vini prodotti nel territorio Trentino – Alto Adige/Südtirol e con le aziende produttrici. Gli studenti, infatti, sono affiancati da esperti del settore enologico al fine di acquisire una corretta metodica di attribuzione di un valore ai vini. La commissione è composta da trenta esperti enologi, enotecnici, sommelier e giornalisti del settore enogastronomico di tutta Italia. La premiazione del concorso è in programma giovedì 6 giugno, alle 14, in aula magna.