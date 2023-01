ON. AMBROSI (FDI) * PRESIDENZA TRENTINO: « LA CANDIDATURA GEROSA È IN GRADO DI CONIUGARE SIA LA MILITANZA CHE LA COMPETENZA »

09.50 - venerdì 13 gennaio 2023

PRESIDENZA TRENTINO, AMBROSI (FDI): “CANDIDATURA GEROSA IN GRADO CONIUGARE MILITANZA E COMPETENZA”

“La proposta di candidatura di Francesca Gerosa alla guida del Trentino segna un importante momento di iniziativa politica da parte di Fratelli d’Italia, partito leader sia a livello nazionale sia provinciale. Non ponendo veti nei confronti di alcuno, come efficacemente spiegato dal Commissario Alessandro Urzì, Fdi mette così in campo un profilo in grado di coniugare passione politica e militanza con il giusto grado di competenza per un incarico di tale livello.

Fdi, nei fatti ancor prima che con le parole, con tale proposta si conferma tra l’altro partito aperto al contributo delle donne in politica in ruoli apicali, rispetto a una sinistra che nella nostra provincia ha saputo pensare e progettare quasi sempre soltanto al maschile”.

Lo dichiara Alessia Ambrosi, deputata Fdi.