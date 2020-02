CANALE 5 * “ STRISCIA LA NOTIZIA “: « FESTIVAL DI SANREMO, LA TESTIMONIANZA DI GRAZIELLA MARCHI PRESENTE IN SALA STAMPA DURANTE LA FINALE DELLE NUOVE PROPOSTE »

Questa sera Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) raccoglie la testimonianza di Graziella Marchi, che era presente in sala stampa durante la finale delle Nuove Proposte. La giornalista racconta che a lei e ai suoi colleghi è stato chiesto di votare prima delle esibizioni dei cantanti in gara e che oltretutto, data la confusione delle comunicazioni con la Rai, solamente poco più della metà dei giornalisti era presente in quel momento in sala stampa.

Inoltre, come mai venerdì sera, prima della proclamazione del vincitore delle Nuove Proposte, sui profili social della Rai e di Tim, sponsor unico del Festival, sono apparsi post che davano per vincitrice Tecla, arrivata poi seconda dietro a Leo Gassman? Un semplice errore?

In tutto questo, non dimentichiamo il pasticcio della serata finale di sabato, quando Sky Tg24 ha annunciato il vincitore della categoria Big prima che venisse proclamato in diretta.