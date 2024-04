QUESTURA DI TRENTO * CONTROLLO TERRITORIO: « COLTIVAVA MARIJUANA NEL PROPRIO APPARTAMENTO, DENUNCIATO 23ENNE RUMENO »

13.18 - martedì 30 aprile 2024

Coltivava marijuana nel proprio appartamento: giovane denunciato dalla Polizia di Stato. Nel primo pomeriggio di ieri, lunedì 29 aprile, personale della Squadra Mobile della Questura di Trento, a seguito di attività info-investigativa, ha eseguito una perquisizione domiciliare in località Mattarello a carico di un cittadino rumeno ventitreenne, incensurato.

All’interno dell’appartamento gli operatori hanno rinvenuto una coltivazione artigianale di marijuana, con serre riscaldate da lampade elettriche e munite di aeratori.

Nel corso della perquisizione, in particolare, è stata rinvenuta marijuana essiccata, parte della quale già imbustata per un peso complessivo di circa 800 grammi, oltre a cinque piante di marijuana dell’altezza di circa 70 cm ed a prodotti per coltivazioni, tra cui fertilizzanti e semi di cannabis.

Il giovane è stato deferito all’autorità giudiziaria per coltivazione di sostanze stupefacenti, mentre il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro, in attesa delle analisi volte a verificare il quantitativo di principio attivo contenuto.