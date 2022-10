GIUNTA REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE – SÜDTIROL * PENSIONATE CASALINGHE: FUGATTI, « IL BONUS DA 200 EURO È UN RISULTATO IMPORTANTE, PER DARE UN CONTRIBUTO CONTRO IL CARO ENERGIA »

18.35 - mercoledì 19 ottobre 2022

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Il bonus da 200 euro per le pensionate casalinghe della Regione Trentino Alto Adige è un risultato importante ottenuto da questa maggioranza che mira a dare un contributo immediato contro il caro energia alle famiglie più in difficoltà”. È quanto afferma il presidente della Regione Maurizio Fugatti dopo l’approvazione dell’emendamento Lega-Svp in consiglio regionale.

“I 200 euro sono una risposta alla mancata copertura statale che non è prevista nel “decreto aiuti” del governo Draghi dove la categoria delle casalinghe pensionate è stata esclusa – ha spiegato Fugatti – è un ulteriore aiuto da parte della Regione e a chi è stato dimenticato dallo Stato”.

La spesa ammonta a 771.200,00 euro per la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige di cui 465.600,00 euro saranno destinati alla Provincia Autonoma di Bolzano mentre 305.600,00 euro per quella di Trento.