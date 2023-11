RAI 3 – “ AMORE CRIMINALE ” * « IL FEMMINICIDIO DI ELISA, UNA GIOVANE DONNA DI 31 ANNI, GIOVEDÌ 23 NOVEMBRE ALLE 21.20 »

21.18 - mercoledì 22 novembre 2023

Il femminicidio di Elisa, una giovane donna di 31 anni, mamma di due bambine, uccisa dal marito nel dicembre del 2019: una storia raccontata da Emma D’Aquino nella seconda puntata di “Amore Criminale”, in onda giovedì 23 novembre alle 21.20 su Rai 3.

Dopo essersi trasferita in campagna e aver realizzato il sogno di vivere immersa nella natura, nella vita di Elisa arriva una nuova bella notizia: la promozione sul lavoro e l’avanzamento di carriera. Questa novità provoca un cambiamento negli equilibri di coppia. Fra i due scoppia una crisi che fa riemergere problemi precedenti. Per l’omicidio di Elisa il marito è stato condannato – in primo grado – a 24 anni di reclusione. Con il processo di appello la pena è stata aumentata e l’uomo è stato condannato all’ergastolo.

“Amore Criminale” è realizzato in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri e la Polizia di Stato e con il Patrocinio della Ministra per la Famiglia la Natalità e le Pari Opportunità.