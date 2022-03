ROSSATO (FDI) – INTERROGAZIONE * COVID: « VISITE PARENTI NELLE RSA TRENTINE, QUALI DIRETTIVE PER ALLENTARE LE RESTRIZIONI? »

11.53 - mercoledì 9 marzo 2022

Visite parenti nelle Rsa trentine, Rossato (FdI): “Quali direttive per allentare le restrizioni? ”

Nella riunione del Consiglio provinciale di oggi, durante lo spazio dedicato al Question time in Consiglio provinciale, ho interrogato la Giunta provinciale a seguito di numerose segnalazioni che mi sono arrivate da parte di alcuni familiari di ospiti di case di riposo trentino che sono impossibilitati a visitare i propri parenti a causa del mancato possedimento del green pass rafforzato. Ho sottolineato come la Presidente di Upipa si sia espressa più volte circa la necessità di tenere le strutture aperte ai parenti, sottolineando tuttavia che quelle emanate dall’Ente da lei rappresentato non sono né indicazioni ministeriali, né dettami prescrittivi quanto piuttosto consigli di buon senso derivanti da una riflessione condivisa con la Consulta dei medici e il Comitato linee guida.

Pertanto la decisione finale spetta al direttore medico della struttura. Ciò contribuisce a creare notevoli differenze e discriminazioni a seconda di dove risiede il proprio parente. Credo che, visto il rilevante miglioramento della situazione sanitaria, sia necessario uniformare le disposizioni in Trentino per evitare che gli anziani patiscano ulteriormente la solitudine. Per questo motivo, ho chiesto alla Giunta provinciale se essa intenda avviare un confronto per allentare le restrizioni legate all’emergenza Covid-19 permettendo ai familiari di poter visitare gli ospiti delle strutture socio- sanitarie provinciali senza dover esibire il green pass rafforzato.

Nella sua risposta l’Assessore Segnana ha spiegato che il dipartimento salute e politiche sociali ha ripreso e applicato quanto disposto dal dl del 24 dicembre scorso, stabilendo che i familiari degli ospiti possono accedere alle strutture solo con green pass rafforzato. E ha aggiunto che il suo assessorato, in collaborazione con Upipa e Spes, è costantemente impegnato nel monitoraggio della pandemia ed è sempre pronto ad allentare le restrizioni, ma sempre nel rispetto delle indicazioni ministeriali.

In conclusione, anche alla luce del miglioramento per quanto riguarda la situazione sanitaria, auspico che le problematiche riscontrate finora possano essere risolte.

Cons. Katia Rossato

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA

Visite parenti nelle Rsa: la Giunta intende avviare un confronto per allentare le restrizioni e uniformare le modalità sul territorio trentino?

