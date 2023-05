URZÌ (FDI) * COALIZIONE: « FINALMENTE ABBIAMO IL PATT SALDAMENTE A DESTRA, STIA SERENO MARCHIORI PERCHÉ LA SCELTA DEL CANDIDATO SARÀ DEI PARTITI »

12.26 - venerdì 5 maggio 2023

Finalmente abbiamo il Patt saldamente a destra, considerato che la coalizione andrà unita abbiamo portato a casa indirettamente, come volevamo, il più grande risultato che avevamo messo in conto sin dal primo momento del nostro impegno, il Patt a destra. I toni del segretario Marchiori sono ormai quelli della scelta di campo definitiva in una coalizione in cui c’è, eccome, FdI. Certo si schernisce ancora dietro l’accordo con il solo Fugatti (che gli ha permesso la svolta epocale) ma la coalizione accanto a cui dovrà collocare anche il simbolo delle Stelle Alpine comprenderà come colonna portante della stessa anche la Fiamma Tricolore di FdI. A noi sta benissimo. Stia sereno Marchiori. perché la scelta del candidato poi sarà fatta dai partiti che costituiscono il corpo centrale della coalizione, che sono proprio Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia. Sarà quello che si deciderà e a noi andrà bene qualunque scelta.

Ma il Patt la sua di scelta a destra ormai l’ha già fatta e Marchiori sa che non può ormai più abbandonare il suo partito nell’insignificanza che avrebbe nell’abbandonare il porto sicuro che si è assicurato grazie alla nostra benevolenza proprio a destra. Quindi grazie ad un lavoro di squadra perfetto possiamo oggi vantare con soddisfazione di avere sottratto alla sinistra una componente che era, benché ridotta a pochi punti percentuali come il Patt, importante per la sua sopravvivenza mentre abbiamo assicurato un ulteriore minuscolo tassello alla coalizione con cui anche Fratelli d’Italia, lo diciamo dal primo momento e credo che nessuno possa smentirci, correrà per vincere la partita di ottobre.

La caduta di ogni pregiudiziale nei confronti di Fratelli d’Italia, accanto al cui simbolo il Patt collocherà il suo, e il riconoscimento degli indubitabili successi anche sul fronte dell’approvazione da parte del governo Meloni delle norme di attuazione ferme per lunghissimo tempo con i governi precedenti (in cui oltre al PD c’era anche la Lega), dimostra il successo dell’azione di Fratelli d’Italia che ha lasciato con intelligenza il margine opportuno di movimento per l’avvicinamento di Marchiori.

Ora sarebbe davvero incredibile che di fronte alle scelte che saranno fatte dalla coalizione anche sui futuri assetti del governo provinciale il Patt, dopo avere dovuto affrontare per permettere l’avvicinamento alla destra una propria pesantissima dieta dimagrante che gli ha fatto perdere le rappresentanze delle principali realtà territoriali e praticamente l’intero gruppo consiliare provinciale, decidesse di fronte al ruolo protagonista di Fratelli d’Italia di fare scelte diverse. Letteralmente impossibile. Ecco come imbrigliare, come abbiamo fatto in perfetto gioco di squadra, e depotenziare il potere contrattuale di una forza che era partita ponendo condizioni e che ora si trova a dover accettare il tavolo che, come richiesto da me il giorno del mio insediamento come commissario di Fratelli d’Italia, si è apparecchiato: una coalizione di centro destra salda e coesa (al di là della dialettica sul candidato presidente che si risolverà) a cui Fratelli d’Italia parteciperà con ruolo protagonista e con Marchiori a tavola nel posto che dal primo momento gli avevamo riservato.

Il cerchio si chiude con grande soddisfazione da parte di Fratelli d’Italia che deve il successo di questa strategia anche alla presenza in campo della nostra candidata presidente Francesca Gerosa senza la quale il Patt di Marchiori non avrebbe avuto le motivazioni per poter smentire tutta la storia del suo partito e gettarsi a destra, con la scusa dell’abbraccio solo alla Lega. Ora come detto il tavolo della coalizione è apparecchiato, Fratelli d’Italia c’è ovviamente, e il Patt qualunque sarà il menu della presidenza non potrà che rimanere con la nostra buona compagnia se non vuole scomparire. Un successo che rivendichiamo con la più ampia soddisfazione.

Ed ora andiamo a vincere. Tutti assieme.

Alessandro Urzì

Commissario provinciale FdI