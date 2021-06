PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * MADRANO E CANZOLINO: « REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDI, OGGI LA CONSEGNA DEI LAVORI / CINQUE MESI PER COMPLETARLI »

Madrano e Canzolino, realizzazione di marciapiedi. Oggi la consegna dei lavori, cinque mesi per completarli.

Oggi sono stati consegnati i lavori di realizzazione di marciapiedi e di messa in sicurezza degli abitati di Madrano e Canzolino. Il tempo per l’ultimazione dei lavori è fissato in cinque mesi. L’intervento ha appunto l’obiettivo di mettere in sicurezza il percorso pedonale lungo la S.P. 107 “del Lago di Canzolino” all’interno dell’abitato di Madrano. In via Oltrefersina è già presente un tratto di marciapiede davanti alla scuola elementare e con questi lavori sarà prolungato per circa 113 metri dal lato di Madrano e per circa 58 metri dal lato di Canzolino.

L’intervento consiste dunque nella realizzazione di due tratti di marciapiede che vadano a collegarsi con l’esistente. Il primo tratto consisterà in un marciapiede posto a nord della S.P. 107 e andrà ad unire il marciapiede esistente davanti alla scuola elementare con il parcheggio pubblico più ad ovest, per mezzo tra l’altro di un attraversamento pedonale e di un nuovo varco per accesso esclusivamente pedonale. È prevista la demolizione e ricostruzione di un tratto di muro di sostegno nella porzione più occidentale della tratta e la demolizione e ricostruzione di un muretto in cemento armato nella porzione più orientale. Il secondo tratto consisterà in un marciapiede che andrà a sostituirsi al percorso pedonale esistente, delimitato dalla segnaletica orizzontale. Il nuovo marciapiede avrà ovunque una larghezza di un metro e mezzo.

Principali dati tecnico – amministrativi

Progettista: Ing. Massimo Stenico

Aggiudicazione: Anderle Michele

Direttore Lavori: Ing. Massimo Stenico

Costo complessivo dell’opera: € 355.000,00.=, di cui € 152.908,45.=, comprensivi degli oneri della sicurezza, per lavori e € 202.091,55.= per somme a disposizione dell’amministrazione.