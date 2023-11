SMI TRENTINO * REPLICA A GROSSELLI – CGIL: PAOLI, « DIRETTORE GENERALE APPS TRENTINO (ANTONIO FERRO), UN “MANAGER” NON NECESSARIAMENTE È TECNICO »

13.57 - giovedì 2 novembre 2023

Non avremmo mai immaginato di dover difendere un Direttore Generale di Apss dalle asserzioni bizzarre rivoltegli pubblicamente dal Segretario Generale della Cgil (Andrea Grosselli ndr) di Trento nella stampa di oggi.

C’è chi dimentica che i sindacalisti sono tutti dirigenti sindacali( manager in inglese), come il dottor Antonio Ferro che è contrattualizzato come Direttore Generale Apps. E tutti noi siamo tecnici delle nostre rispettive categorie. Qualcuno quindi non comprende che un “manager” non necessariamente è anche tecnico.Il “Manager”, secondo vocabolario, è l’amministratore o dirigente di una organizzazione, con poteri decisionali nella condotta della stessa.Ha cioè la responsabilità del processo di definizione, e del perseguimento, di determinati obiettivi.Tutto ciò attraverso l’assunzione di decisioni sull’impiego delle risorse economiche e umane.

Ma oggi non è sufficiente a governare contesti fluidi e imprevedibili come quelli che stiamo vivendo tra guerre e pandemie. La responsabilità di un “Manager tecnico” invece è quella di guidare una Azienda assegnatagli da un Ente o Presidente, pubblico o privato, rispettando lo scopo dei lavori, i costi e i tempi associati e assumendo un ruolo centrale all’interno di questo triangolo.

Non possiamo quindi pensare per la Sanità trentina ad un “tecnico” solo tecnico, che limita la propria competenza alla ottima conoscenza del contesto tecnico in cui viene realizzato il progetto Azienda o Provincia.Ma deve, chi lo sceglierà, sceglierlo tra chi è dotato di altre armi: strumenti di pianificazione, di budgeting, di gestione della qualità e del rischio. Nonché eccellenti doti di comunicazione e di conoscenza dei contratti che definiscono le regole del gioco, necessario per il successo dell’impresa.Passando da àmbiti noti, a contesti fluidi a volte imprevedibili.

Vale la pena ricordare quindi che il dottor Ferro, che nulla ha a che vedere con il ruolo di cui parlava Spinelli sull’Assessorato alla salute, era il Presidente nazionale degli Igienisti, che ha vinto regolare concorso pubblico per fare il Direttore del Dipartimento di prevenzione e igiene e sanità pubblica al tempo di Bordon.Poi, causa disavventure di altri ,grazie alle sue doti umane e tecniche, è via via diventato prima Direttore sanitario e poi Direttore Generale Apss.

Si badi bene: in un momento in cui il Covid imperava, l’Assessore Segnana ebbe la lungimiranza, in quel contesto fluido, di convincere il Presidente di tutti gli igienisti italiani ad accettare un ruolo da protagonista nella pandemia trentina.

Da lui la nostra medicina territoriale è stata valorizzata. Soprattutto con lui in Azienda abbiamo raggiunto obiettivi importanti, per le risorse del Pnrr e per i cittadini nelle periferie delle città e nelle valli che necessitano di Case di Comunità, Cot, Ospedali intermedi e tanto di più. E per di più non intendiamo sanità eccellenti, ma prossime ai nostri cittadini.

Anche l’accordo attuativo di ieri l’altro, in Apss, laddove in silenzio, si aggiungono, alle figure dei collaboratori di studio dei medici di medicina generale (ad oggi 150 lavoratori) ,anche gli infermieri professionali e gli operatori socio sanitari.Persone non muri.Costruendo politiche sociali che dialoghino con quelle sanitarie; comunicazioni che riportano l’efficacia nell’assistenza, senza più prestazioni frammentate.

Venite da noi, possiamo pagarvi più che in Rsa e negli ospedali bolzanini.Questo è Ferro, un Project Manager al pari di Luciano Flor, con più comunicabilità.Questo è il Direttore generale attuale dell’Assessorato: un medico tecnico a supporto, a tutto tondo, del suo Assessore politico.Che a nostro avviso ha talmente ben operato da essersi meritata la riconferma nei voti che le hanno dato i suoi elettori. Non ci togliete queste figure.Ne siamo tutti fieri.

Dottor Nicola Paoli

Segretario Smi Trentino