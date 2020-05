PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * CORONAVIRUS: « I DATI DI SABATO 9/5 – 7 I NUOVI POSITIVI E REGISTRATO UN DECESSO (IN RSA) »

Coronavirus: gli aggiornamenti di sabato 9 maggio.

Come annunciato nei giorni scorsi dal presidente Fugatti, oggi non è prevista la consueta conferenza stampa sull’andamento della pandemia in Trentino, posto che il Consiglio provinciale sta discutendo ad oltranza proprio il disegno di legge proposto dalla Giunta per una prima serie di misure urgenti a sostegno delle imprese, dei lavoratori e delle famiglie.

Ecco allora alcuni dati forniti dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari.

Sono 7 i nuovi positivi riscontrati secondo la classificazione disposta dal ministero (persone che hanno denotato sintomi negli ultimi 5 giorni). A questi si aggiungono 31 altri casi individuati tra soggetti asintomatici grazie alle indagini epidemiologiche. Il totale dei positivi da inizio pandemia sale pertanto a 5.077 unità.

Dei 7 nuovi casi, 5 provengono da strutture residenziali per anziani. Tra gli altri 2 non figura alcun minorenne.

Purtroppo anche oggi si registra 1 decesso (in Rsa). Sono 10 infine i pazienti in terapia intensiva.

Molti i tamponi analizzati: in tutto 1.951 di cui 1.286 trattati dalla APSS e 665 dal Cibio.