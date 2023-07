CAMPOBASE * ELEZIONI TRENTINO: « UNA DESTRA BICEFALA DECISA A ROMA, DA COPIONE TUTTA SCENA »

14.36 - sabato 29 luglio 2023

Come era nelle cose e come Campobase aveva sempre sostenuto, Lega e Fratelli d’Italia saranno assieme alle elezioni del prossimo ottobre. Da copione. Tutta scena.

Dovevano solo negoziare – a Roma – gli assetti di potere in caso di vittoria. Con buona pace degli alleati “territoriali” come il Patt e compagnia, che tutt’al più sono serviti come utili strumenti da usare, nella trattativa romana, a favore di Fugatti. Altro che coalizione a guida territoriale “imposta” a Roma, come pateticamente continuano a ripetere, negando ogni evidenza.

E cosi avremo una coalizione di Destra a guida “bicefala”. Da una parte giocherà la carta della continuità con il “ri-candidato” Presidente e, dall’altra, quella della “presunta” discontinuità con la candidata vice presidente, che peraltro presiede, per conto della Giunta Fugatti, una delle più importanti Società operative della Provincia.

Vedremo nelle urne quale sarà la risposta a questa “pastetta” di Palazzo e come essa sarà in grado di dare voce alle aspirazioni al “cambiamento” diffuse (ed esplicitamente emerse) nella stessa area del centro destra.

Per quanto ci riguarda, tutto ciò rafforza le buone ragioni della vera alternativa alla situazione esistente rappresentata da Francesco Valduga e dalla sua e nostra coalizione.

La segreteria provinciale di CAMPOBASE TRENTINO